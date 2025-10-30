Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Гресь. У сториз вона поширила фото та відео з Баклановим і незнайомкою.
На одному з відео Григорій Бакланов сидить поруч з загадковою дівчиною і тримає її за руку.
Григорій Бакланов "засвітився" з загадковою дівчиною: відео з інстаграму Ярослави Гресь
Виставку Ukraine WOW також відвідав репер і військовослужбовець Олександр Ярмак разом з дружиною Анною та їхньою донькою Соломією.
Бакланов і Ярмак відвідали виставку Ukraine WOW / Скриншот з інстаграму Ярослави Гресь
Зазначимо! Інтерактиву виставку-присвяту Україні подовжили до 30 листопада, про це повідомили в інстаграмі Ukraine WOW. Завдяки українському бізнесу відтепер доступні безплатні квитки для ВПО та членів родин військових. Щоб отримати їх, потрібно заповнити анкету.
На виставці представлені унікальні експонати, зокрема 20-метровий козацький човен – чайка, шабля Івана Мазепи, меч доби Київської Русі, "Золотий м'яч" Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика.
Що відомо про особисте життя Григорія Бакланова?
Нагадаємо, що Григорій Бакланов був у шлюбі з акторкою Анастасією Цимбалару. Вони разом навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Закохані одружилися у 2021 році, а оголосили про розлучення в березні 2024 року.
Улітку 2025 року Бакланов зізнався, що перебуває у стосунках. Актор не розповів, хто його нова кохана, але поділився, що вони познайомилися наживо, а почали зустрічатися навесні.
Григорій зазначив, що не хоче афішувати нові стосунки, адже вважає, що "щастя любить тишу". Однак і ховатися з коханою Бакланов не планує, бо розуміє, що є публічною людиною.