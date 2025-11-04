Друг "Дизеля" раскрыл подробности о его службе в армии: "Ловко разбирал пулеметы"

20 октября из жизни ушел солист группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко. Во время широкомасштабной войны он совмещал музыкальную карьеру со службой в армии.

Друг "Дизеля", шоумен Андрей Джеджула, раскрыл подробности о его опыте в армии во время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сніданку з 1+1.

Как известно, Андрей Яценко занимался противовоздушной, противоракетной и противодронной обороной.

Он с 16 апреля 2022 года одним из первых пошел защищать наше небо. Полностью прошел свой трехлетний контракт – от начала и до конца. Ловко разбирал пулеметы. Он был абсолютно добросовестный. Какой он в творчестве серьезный – такой он и в этом деле,

– поделился Джеджула.

Заметим, что свой комментарий о друге и коллеге Андрей дал во время концерта памяти "Дизеля" в Киеве, который состоялся 30 октября. Как отметило ивент-агентство на собственной инстаграм-странице, в тот вечер поблагодарить за музыку Яценко собрались те, "кто знал и любил артиста".

Что еще известно о службе Андрея "Дизеля" Яценко?