Друг "Дизеля" раскрыл подробности о его службе в армии: "Ловко разбирал пулеметы"
- Андрей "Дизель" Яценко занимался противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороной во время военной службы.
- Яценко совмещал военную службу с музыкальной деятельностью, находясь на дежурстве несколько дней в неделю.
20 октября из жизни ушел солист группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко. Во время широкомасштабной войны он совмещал музыкальную карьеру со службой в армии.
Друг "Дизеля", шоумен Андрей Джеджула, раскрыл подробности о его опыте в армии во время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сніданку з 1+1.
Как известно, Андрей Яценко занимался противовоздушной, противоракетной и противодронной обороной.
Он с 16 апреля 2022 года одним из первых пошел защищать наше небо. Полностью прошел свой трехлетний контракт – от начала и до конца. Ловко разбирал пулеметы. Он был абсолютно добросовестный. Какой он в творчестве серьезный – такой он и в этом деле,
– поделился Джеджула.
Концерт памяти Андрея "Дизеля" Яценко: смотрите видео онлайн
Заметим, что свой комментарий о друге и коллеге Андрей дал во время концерта памяти "Дизеля" в Киеве, который состоялся 30 октября. Как отметило ивент-агентство на собственной инстаграм-странице, в тот вечер поблагодарить за музыку Яценко собрались те, "кто знал и любил артиста".
Что еще известно о службе Андрея "Дизеля" Яценко?
- В начале полномасштабного вторжения музыкант сначала занялся волонтерством, вывозя женщин и детей за границу.
- Позже он подписал контракт с батальоном ТрО "Мрия", где служили его друзья.
- Яценко сумел совместить военную службу с музыкальной деятельностью, потому что несколько дней в неделю находился на дежурстве, а остальное время – посвящал творчеству.