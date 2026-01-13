Сбежал из Украины и не скрывал симпатии к пророссийским нарративам: где сейчас Андрей Доманский

Телеведущий долгое время был звездой украинского инфопространства, ведь его часто приглашали быть лицом популярных шоу. В один момент Доманский исчезает, и, что интересно, это произошло во время полномасштабной войны.

Доманский, который долгое время был звездой украинского телевидения, и даже жил в гражданском браке с телеведущей Лидией Таран, превратился в серую мышку, которая делает вид будто ничего в мире не происходит. Где сегодня бывшая телезвезда в то время, когда родная Одесса находится под российскими обстрелами, читайте в материале Show 24.

Телевизионная карьера

Мужчина родился в Одессе и получил образование инженера. Позже два года проработал по специальности, а потом начал прокладывать звездную карьеру. В 1992 году работал на одесской радиостанции "Просто радио", а через 10 лет дебютировал в эфире "Нового канала" в программе "Подъем".

Впоследствии стал лицом шоу "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд" и другие. В 2011 году Доманский переходит на "1+1" и становится соведущим Екатерины Осадчей в проекте "Голос страны".

Андрей Доманский и Екатерина Осадчая / Фото "Детектор медиа"

Впоследствии Андрей начал работать на телеканале "Интер", который прославился пророссийскими нарративами, показами советских фильмов и стал площадкой для российских артистов.

Скандалы с участием Андрея Доманского

В 2018 году Доманский был ведущим концерта, посвященного Дню победы, 9 мая. Программу построили по "методичкам россиян", используя клише и пророссийские мотивы.

Сам ведущий оскандалился фразой о "фашистских преступниках".

Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников,

– сказал тогда Доманский.

Вся эта история вызвала немалое возмущение в обществе. Люди собрались под стенами телеканала и требовали лишить "Интер" лицензии из-за "антиукраинской редакционной политики".

В 2021 году Доманского объявили ведущим "Славянского базара", который проходит в Беларуси.

"Славянский базар" – это ежегодный фестиваль, который финансирует Россия и Беларусь. В некоторые годы победителями становились украинские знаменитости: Александр Пономарев, Руслана, Влад Сытник и другие. Отметим, что фестиваль проходит под патронатом самопровозглашенного президента Лукашенко.

Ранее это мероприятие вел Тимур Мирошниченко, но тогда отказался из-за своей позиции. Позже и сам Андрей заявил, что не будет участвовать в фестивале.

Личная жизнь

Эта тема в жизни телеведущего довольно бурная и иногда скандальная. Как известно, Доманский многодетный отец. От первой жены Юлии ведущий имеет двоих детей – сына Василия и дочь Ладу.

Впоследствии Андрей начал жить с телеведущей Лидией Таран в гражданском браке. В 2007 году она родила ему дочь Василису. В 2010 году – пара развелась. По слухам, ведущий тогда завел роман с другой женщиной.

Сама же Таран говорила, что им тогда не хватило мудрости и честности, но все что ни делается – все к лучшему.

Андрей Доманский и Лидия Таран / Фото издания t1.ua

На сегодня известно, что телеведущий женат на избраннице по имени Марина. В 2011 году женщина родила дочь Киру, а в 2016 году – дочь Веру.

Сам Доманский ранее даже комментировал вопрос воспитания стольких детей для издания Viva.

Хочешь, чтобы с твоим ребенком происходило что-то хорошее, – плати не только деньгами, но и своим временем. Это раньше, в советское время, можно было увидеть просто преданного делу педагога, который добросовестно работает за свою учительскую ставку. Сейчас хорошие педагоги знают себе цену. И это верно. Ну да, поэтому дети очень затратные,

– рассказывал ведущий.

Где сегодня Андрей Доманский

После начала полномасштабного вторжения, 20 апреля, телеведущий впервые появился в публичном пространстве. Он записал обращение к волонтерам и даже заговорил на украинском языке.

Однако эта новость совсем не впечатлила украинцев. Публика припомнила ведущему его пророссийские нарративы и не восприняла игру на камеру. После этого Доманский окончательно исчез из публичного пространства.

Как рассказал Слава Демин, Андрей уехал жить в одну из стран Балтии. А удалось ему это из-за статуса многодетного отца. Ведущий сначала скрыл свои страницы в соцсетях, а впоследствии и полностью их удалил. Интервьюер даже писал Андрею с предложением сделать интервью, но он лишь прочитал сообщение и не ответил на него.

11 месяцев назад на ютубе вышло последнее видео программы "Готовим вместе" с участием Доманского. Такое поведение откровенно свидетельствует о том, что шоумен решил молчать о войне и не желает стать полезным родной стране.