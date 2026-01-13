Втік з України та не приховував симпатії до проросійських наративів: де зараз Андрій Доманський

Телеведучий тривалий час був зіркою українського інфопростору, адже його дуже часто запрошували бути обличчям популярних шоу. В один момент Доманський зникає, і що цікаво, це сталось під час повномасштабної війни.

Доманський, який тривалий час був зіркою українського телебачення та навіть жив у цивільному шлюбі з телеведучою Лідією Таран, перетворився на сіру мишку, яка вдає ніби нічого у світі не відбувається. Де сьогодні колишня телезірка, в той час, коли рідна Одеса перебуває під російськими обстрілами, читайте в матеріалі Show 24.

Телевізійна кар'єра

Чоловік народився в Одесі та здобув освіту інженера. Пізніше два роки пропрацював за фахом, а потім почав прокладати зіркову кар'єру. У 1992 році працював на одеській радіостанції "Просто радіо", а за 10 років дебютував в ефірі "Нового каналу" в програмі "Підйом".

Згодом став обличчям шоу "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок" та інші. У 2011 році Доманський переходить на "1+1" і стає співведучим Катерини Осадчої в проєкті "Голос країни".

Андрій Доманський та Катерина Осадча / Фото "Детектор медіа"

Згодом Андрій почав працювати на телеканалі "Інтер", який прославився проросійськими наративами, показами радянських фільмів і став майданчиком для російських артистів.

Скандали за участі Андрія Доманського

У 2018 році Доманський був ведучим концерту, присвяченого Дню перемоги, 9 травня. Програму побудували за "методичками росіян", використовуючи кліше та проросійські мотиви.

Сам ведучий оскандалився фразою щодо "фашистських злочинців".

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,

– сказав тоді Доманський.

Уся ця історія викликала чимале обурення в суспільстві. Люди зібрались під стінами телеканалу та вимагали позбавити "Інтер" ліцензії через "антиукраїнську редакційну політику".

У 2021 році Доманського оголосили ведучим "Слов'янського базару", який проходить у Білорусі.

"Слов'янський базар" – це щорічний фестиваль, який фінансує Росія та Білорусь. У деякі роки переможцями ставали українські знаменитості: Олександр Пономарьов, Руслана, Влад Ситнік та інші. Зазначимо, що фестиваль проходить під патронатом самопроголошеного президента Лукашенка.

Раніше цей захід вів Тімур Мірошниченко, але тоді відмовився через свою позицію. Пізніше і сам Андрій заявив, що не братиме участі у фестивалі.

Особисте життя

Ця тема в житті телеведучого є доволі бурхливою та, подекуди, скандальною. Як відомо, Доманський багатодітний батько. Від першої дружини Юлії ведучий має двох дітей – сина Василя та доньку Ладу.

Згодом Андрій почав жити із телеведучою Лідією Таран у цивільному шлюбі. У 2007 році жінка народила йому доньку Василину. У 2010 – пара розлучилась. За чутками, ведучий тоді завів роман з іншою жінкою.

Сама ж Таран казала, що їм тоді не вистачило мудрості та чесності, але все що не робиться, на краще.

Андрій Доманський і Лідія Таран / Фото видання t1.ua

На сьогодні відомо, що телеведучий одружений з обраницею, на ім'я Марина. У 2011 році жінка народила доньку Кіру, а у 2016 – доньку Віру.

Сам Доманський раніше навіть коментував питання виховання стількох дітей для видання Viva.

Хочеш, щоб із твоєю дитиною відбувалося щось хороше, – плати не лише грошима, а й своїм часом. Це раніше, за радянських часів, можна було побачити просто відданого справі педагога, який сумлінно працює за свою вчительську ставку. Нині добрі педагоги знають собі ціну. І це вірно. Ну, так, тому діти дуже затратні,

– розповідав ведучий.

Де сьогодні Андрій Доманський

Після початку повномасштабного вторгнення, 20 квітня, телеведучий вперше появився в публічному просторі. Він записав звернення до волонтерів і навіть заговорив українською мовою.

Однак ця новина зовсім не вразила українців. Публіка пригадала ведучому його проросійські наративи та не сприйняла гру на камеру. Після цього Доманський остаточно зник із публічної площини.

Як розповів Слава Дьомін, Андрій виїхав жити до однієї з країн Балтії. А вдалось йому це через статус багатодітного батька. Ведучий спершу приховав свої сторінки в соцмережах, а згодом і повністю їх видалив. Інтерв'юер навіть писав Андрію з пропозицією зробити інтерв'ю, але чоловік лиш прочитав повідомлення, але так і не дав відповіді на нього.

11 місяців тому на ютубі вийшло останнє відео програми "Готовим вместе" за участі Доманського. Така поведінка відверто свідчить про те, що шоумен вирішив мовчати про війну та відверто не бажає стати корисним рідній країні.