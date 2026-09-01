Вместе ради сына: Андрей Фединчик и Наталья Денисенко вновь встретились на важном мероприятии

Украинский актер Андрей Фединчик встретился со своей бывшей женой, актрисой Натальей Денисенко. Бывшие супруги собрались вместе по особому поводу – первого звонка их общего сына.

С началом осени в украинских школах прозвучали первые звонки. В этом году 8-летний сын супругов-актеров Андрейко официально перешел в третий класс. Несмотря на развод, который официально оформили в 2025 году после восьми лет брака, Андрей и Наталья сохранили дружеские родительские отношения. Они не могли пропустить такой важный день и вместе пришли на школьный праздник, чтобы поддержать мальчика.

Третий класс! Просветление ума и сердца, силы, усердия и понимания науки, сынок!

– трогательно пожелал мальчику Андрей Фединчик в соцсетях.

В свою очередь Наталья Денисенко поделилась эмоциями от начала учебного года, который украинским детям вновь приходится встречать в реалиях сегодняшнего дня. Артистка призналась, что, несмотря на все трудности и тревоги, старается делать все возможное для счастья сына.

Первое сентября, конечно, встретили в атмосфере тревог… Так хочется дарить детям настоящее детство, радость и приключения, но в наших условиях жизни это становится все труднее! Но как мама я не сдаюсь! Люблю тебя, мой сыночек,

– написала актриса.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото из инстаграма

Напомним, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик состоят в браке с 2017 года. В сентябре их сыну Андрею исполнится 9 лет.

А недавно Денисенко с Ярошенко появились вместе на публике в статусе мужа и жены, демонстрируя непревзойденный вид.