С началом полномасштабного вторжения о жизни известного украинского актера Андрея Фединчика было известно не очень много. Дело в том, что он присоединился к армии, защищая Украину от российских оккупантов.

Правда, до этого у актера была очень насыщенная и интересная жизнь с различными неожиданными поворотами судьбы. О том, чем Андрей Фединчик занимался до большой войны России против Украины, какой была его личная жизнь и где сейчас актер – смотрите в материале Show24.

Будущий актер Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, а вырос в Житомире. В детстве он занимался спортом – гимнастикой, футболом и тайским боксом. В старших классах его пригласили к спектаклям в театре, что тогда ему откликнулось, и уже после школы Фединчик поступил в университет Карпенко-Карого в Киеве, где получил специальность актера театра и кино.

Еще во время учебы начал работать в столичных театрах и сниматься в сериалах. После окончания университета продолжил этим заниматься. Среди самых известных его работ – сериалы "Клан ювелиров", "Папаньки", "Авантюра на двоих", "Возмездие" и фильм "Круты 1918".

Ленты, в которых снимался Андрей Фединчик / Фото из открытых источников

Также Андрей занимался дубляжем и некоторое время преподавал детям актерское мастерство, но из-за напряженного графика пришлось завершить эту работу.

Личная жизнь Андрея Фединчика

Первой женой актера была Виктория, младше его на десять лет. Они познакомились еще в Житомире, поженились, но этот брак не продлился долго.

Андрей Фединчик со своей первой женой / Скриншоты из видео "Зірковий шлях"

Во время съемок сериала "Клан ювелиров" актер познакомился с Натальей Денисенко. Между ними возникли чувства, которые они не могли скрыть, поэтому Фединчик развелся с Викторией и начал отношения с Натальей. Впоследствии Андрей сделал предложение девушке во время полета на самолете, а позже они с актрисой поженились. В 2017 году пара обручилась на Мальдивах. Осенью того же года у них родился сын Андрей.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились / Фото из соцсетей актеров

Затем у них была роспись в Киеве, куда пригласили родителей, и к тому же Андрей и Наталья приняли участие в свадебной церемонии, на которую уже пригласили друзей. Узнав, что Наташа хочет еще раз пережить свадебные эмоции, Андрей организовал для нее особенную церемонию прямо во время их отпуска в Египте. На яхте, посреди моря, они снова дали друг другу обеты, соблюдая все традиции. Из-за войны супругам пришлось строить отношения на расстоянии, общаясь по телефону и онлайн. В то же время в этом году стало известно, что брак пары завершился. Богунский районный суд Житомира официально развел супругов 8 мая.

Где сейчас Андрей Фединчик?

24 февраля 2022 года Андрей встретил в Киеве вместе с женой Натальей Денисенко и маленьким сыном. Уже в первые дни он решил присоединиться к обороне Украины.

Андрей Фединчик с сыном и женой / Фото из инстаграма Натальи Денисенко

Жена с ребенком выехали на Запад Украины, а сам актер был в Житомире и вступил в ряды теробороны.

У меня есть друг детства в Житомире. Он бывший участник боевых действий. Был в АТО. Я позвонил к нему, мы собрались... Враг не подошел близко к Житомиру. Мы сотрудничаем с волонтерским центром, где надо что-то разгрузить, привезти, закупили несколько автомобилей, людей эвакуируем и тренируемся,

– рассказывал тогда актер.

В то же время после этого Андрей мало рассказывал о том, где именно служит и чем занимается. Его жена Наталья Денисенко только отмечала, что "он работает в очень опасных местах". В декабре 2024 года Андрею провели серьезную операцию в Ужгороде. Врачи выполнили фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, ему установили титановые импланты с обеих сторон позвоночника.

Уже через несколько дней после операции Фединчик смог встать, хотя еще пользовался ходунками. Медики отметили, что для полной реабилитации ему нужно около двух месяцев.

В конце концов военно-врачебная комиссия признала его непригодным к дальнейшей службе. Сам Фединчик сообщил об этом в соцсетях.

Он заявил, что продолжает помогать армии и призывает всех делать то же самое.