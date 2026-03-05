Расстался с женой: что известно о личной жизни Андрея Хлывнюка – лидера группы "Бумбокс"

Андрей Хлывнюк довольно закрытый человек в плане личной жизни. Он не любит делиться подробностями отношений и порой резко может отреагировать на вопросы из этого рода.

Однако 24 Канал таки кое-что знает о Хлывнюке и поделится информацией далее в материале.

Не пропустите Парень блогера Евы Мишаловой исчез на Бали: все, что известно о вероятном убийстве Игоря Комарова

Что известно о личной жизни Андрея Хлывнюка?

В мае 2024 года украинская писательница Ирэна Карпа рассказала, что когда-то была в отношениях с лидером группы "Бумбокс". Это было еще в студенческие годы, и сам роман длился довольно недолго.

С Хлывнюком был очень короткий студенческий роман,

– отметила писательница.

В 2010 году Хлывнюк тайно женился на Анне Копыловой, дочерью бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины". В том же году у супругов родился сын Иван, а через три года появилась на свет дочь Александра.

Андрей Хлывнюк с экс-супругой / Фото из сети

Сам певец откровенно говорил, что не умеет воспитывать детей, однако они являются хорошим антистрессом. В соцсетях Андрей довольно редко делится совместными фото с малышами, видимо, хочет уберечь их от излишней публичности.

Андрей Хлывнюк с детьми / Фото из инстаграма певца

Уже в начале 2020 года СМИ начали писать, что Андрей и Анна давно не появляются вместе на публичных мероприятиях. Впоследствии выяснилось, что женщина стала инициатором развода и ушла из семьи.

В 2021 году официальное решение о разводе появилось на соответствующих ресурсах. Сам Хлывнюк ни разу не поднимал эту тему в прессе и резко реагировал на вопросы о личном.

В апреле 2025 года музыкант давал интервью, где подтвердил, что он разведен.

Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне,

– рассказал Андрей Хлывнюк.

Но еще раньше, в 2021 году, публике стала доступна новая информация о частной жизни певца. Оказалось, что благодаря общим друзьям он познакомился с моделью – Натальей Гоций. По словам девушки, как-то так между ними завязалась химия.

Модель говорила, что была в стрессе, когда призналась об отношениях с неофициально женатым мужчиной.

Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк в клипе "Бумбокс" / Фото из сети

И Гоций опровергла слухи, что стала разлучницей супругов.

На сколько я знаю, они разошлись с женщиной год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб и он просто не любит выносить свои отношения на всеобщее обозрение,

– объяснила модель.

Роман пары длился недолго из-за их напряженных графиков работы. Наталья даже признавалась, что они еще могут дать второй шанс их любви.

Но что сейчас на сердце у Андрея – неизвестно.