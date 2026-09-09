"Если ты не 200": Андрей Хлывнюк и Притула ответили хейтерам, назвавшим их "уклонистами"

Лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины. Из-за волонтерской деятельности и благотворительных концертов за рубежом артист иногда сталкивается с хейтом в сети. На подобные упреки он отреагировал с присущим ему черным юмором в переписке с Сергеем Притулой.

На днях мужчины встретились по рабочим делам и сделали совместное фото. Позже Сергей прислал этот снимок Андрею, пошутив, что вместе они выглядят как "седобородые, но симпатичные дедушки". Волонтер также рассказал товарищу об очередной порции сплетен в Threads, где один из блогеров обвинил их в "уклонении от службы" и обогащении на войне.

Ну ладно, я-то понятно, а ты как обогатился? И почему ты уклонист?

– возмутился такими упреками Притула.

Напомним, что сам Сергей ранее неоднократно сталкивался с волной хейта и был вынужден объяснять необоснованность обвинений, в частности из-за громкой закупки спутника для украинской разведки.

Тем временем Андрей Хливнюк отреагировал на ситуацию с иронией и ноткой черного юмора. Музыкант напомнил об абсурдности некоторых комментариев в сети, отметив, что для хейтеров критерием настоящей службы почему-то является только самый худший сценарий.

Для некоторых, если ты не 200, значит, не воевал,

– ответил певец.

Андрей Хливнюк и Сергей Питула / фото из инстаграма

Напомним, что Хливнюк не просто является действующим военным, но и в 2022 году даже получил ранение во время выполнения боевого задания, поэтому подобные шутки имеют под собой очень болезненный контекст.

Кстати, Сергей Притула впервые за долгое время показал младшего сына, которому исполнился 1 год.

