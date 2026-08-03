По этому поводу телеведущий опубликовал в инстаграме редкое фото мальчика и трогательно обратился к нему.

В посте Притула с юмором рассказал, что дома сына зовут по-разному: официально он Марко Сергеевич, для папы – "Калачик", а для сестрички Стефании – "Красавчик".

Независимо от вариантов, он – бесспорный обладатель приза зрительских симпатий среди друзей семьи и главный улыбчивый мальчик Киева! Счастливой судьбы, Калачик! И тебе, и всем украинским детям,

– написал Сергей Притула.

На опубликованной фотографии именинник позирует на металлической горке детской площадки. Марко улыбается и выглядит очень счастливым, а для прогулки родители подобрали ему сдержанный, но стильный образ: бежевые шорты, светлый свитер-поло, клетчатую рубашку-куртку и синие кроссовки на шнурках-липучках. На фото также можно разглядеть аккуратное ожерелье на шее мальчика.

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Сын Сергея Притулы / Фото из инстаграма волонтера

Марко – четвертый ребенок Сергея Притулы. Вместе с нынешней женой Екатериной Сопельник он воспитывает еще две дочери – Соломию и Стефанию. От предыдущего брака у телеведущего есть также старший сын Дмитрий.

Кстати, недавно свой день рождения отмечала и Соломия, которой звездный отец тоже посвятил отдельный трогательный пост в инстаграме.