Лидер группы "Бумбокс" высказался о том, что некоторые украинцы продолжают слушать русскую музыку. Он также ответил, почему не переводит русскоязычные песни.

Хлывнюк записал видео с ответами на вопросы. Пишет Show 24 со ссылкой на тикток группы "Бумбокс".

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У Андрея Хлывнюка спросили, что бы он мог посоветовать людям, которые до сих пор слушают русскую музыку.

Если до вас не дошло еще, я не знаю, что вам посоветовать. Вас уже убивают, насилуют, прикрываясь защитой своего языка. Если вы до сих пор не поняли, что в войне за существование Украины язык – это оружие обороны, то я не знаю, что посоветовать. Вам надо к врачу, честно,

– ответил музыкант.

После начала полномасштабного вторжения группа "Бумбокс", как и многие другие украинские артисты, не выступает со своими русскоязычными песнями. Хлывнюк объяснил, почему не переводит треки.

Это, мне кажется, некрасиво. Это некрасиво. Это мои дети, и они живут своей жизнью. Пусть живут. Что-то в этом есть такое скользкое, как по мне. Пишите еще песни,

– сказал он.

Андрей Хлывнюк о русскоязычных песнях "Бумбокса"

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк признался, что его очень злит, когда кто-то из поклонников просит исполнить русскоязычную песню. Музыкант отметил, что с этим репертуаром покончено.

""Вахтеры" прилетают каждый день к нам, вот в Сумы прилетели "Вахтеры" – убили людей, в Одессу, в Киев", – объяснил Хлывнюк.