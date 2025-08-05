Вам треба до лікаря, – Хливнюк емоційно звернувся до людей, які досі слухають російську музику
- Андрій Хливнюк висловився проти прослуховування російської музики, наголошуючи на важливості мови як засобу оборони в контексті війни за існування України.
- Хливнюк пояснив, що не перекладає російськомовні пісні, оскільки вважає це некрасивим.
Лідер гурту "Бумбокс" висловився про те, що деякі українці продовжують слухати російську музику. Він також відповів, чому не перекладає російськомовні пісні.
Хливнюк записав відео з відповідями на питання. Пише Show 24 з посиланням на тікток гурту "Бумбокс".
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В Андрія Хливнюка запитали, що б він міг порадити людям, які досі слухають російську музику.
Якщо до вас не дійшло ще, я не знаю, що вам порадити. Вас уже вбивають, ґвалтують, прикриваючись захистом своєї мови. Якщо ви досі не зрозуміли, що у війні за існування України мова – це зброя оборони, то я не знаю, що порадити. Вам треба до лікаря, чесно,
– відповів музикант.
Після початку повномасштабного вторгнення гурт "Бумбокс", як і багато інших українських артистів, не виступає зі своїми російськомовними піснями. Хливнюк пояснив, чому не перекладає треки.
Це, мені здається, некрасиво. Це негарно. Це мої діти, і вони живуть своїм життям. Нехай живуть. Щось у цьому є таке слизьке, як на мене. Пишіть ще пісні,
– сказав він.
Андрій Хливнюк про російськомовні пісні "Бумбоксу"
Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк зізнався, що його дуже злить, коли хтось з шанувальників просить виконати російськомовну пісню. Музикант наголосив, що з цим репертуаром покінчено.
""Вахтери" прилітають кожен день до нас, ось в Суми прилетіли "Вахтери" – вбили людей, в Одесу, в Київ", – пояснив Хливнюк.