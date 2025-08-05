Хливнюк записав відео з відповідями на питання. Пише Show 24 з посиланням на тікток гурту "Бумбокс".

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В Андрія Хливнюка запитали, що б він міг порадити людям, які досі слухають російську музику.

Якщо до вас не дійшло ще, я не знаю, що вам порадити. Вас уже вбивають, ґвалтують, прикриваючись захистом своєї мови. Якщо ви досі не зрозуміли, що у війні за існування України мова – це зброя оборони, то я не знаю, що порадити. Вам треба до лікаря, чесно,

– відповів музикант.

Після початку повномасштабного вторгнення гурт "Бумбокс", як і багато інших українських артистів, не виступає зі своїми російськомовними піснями. Хливнюк пояснив, чому не перекладає треки.

Це, мені здається, некрасиво. Це негарно. Це мої діти, і вони живуть своїм життям. Нехай живуть. Щось у цьому є таке слизьке, як на мене. Пишіть ще пісні,

– сказав він.

Андрій Хливнюк про російськомовні пісні "Бумбоксу"

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк зізнався, що його дуже злить, коли хтось з шанувальників просить виконати російськомовну пісню. Музикант наголосив, що з цим репертуаром покінчено.

""Вахтери" прилітають кожен день до нас, ось в Суми прилетіли "Вахтери" – вбили людей, в Одесу, в Київ", – пояснив Хливнюк.