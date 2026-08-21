Андрей Садовый показал, где отпраздновал 58-летие, и поделился фотографией с женой

19 августа мэр Львова Андрей Садовый отпраздновал свой 58-й день рождения.

На этот раз мэр решил провести этот особенный день вместе со своей женой Екатериной Кит-Садовой. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Супруги отправились в Бакоту – живописное место в Хмельницкой области, которое Садовый называет одним из своих "мест силы".

На фотографии он позирует вместе с женой, искусствоведом и совладелицей медиахолдинга ТРК "Люкс" Екатериной Кит-Садовой.

Когда-то эти земли были частью государства короля Даниила. А в Бакоту по его приказу приезжал его сын Лев. Сегодня это одно из моих мест силы. Поэтому свой день рождения решил провести именно здесь. Спасибо всем за поздравления. Это очень ценно,

– написал мэр Львова.

Отметим, что август стал особенным месяцем и для личной жизни супругов. В этом месяце Андрей Садовый и Екатерина Кит-Садовая отметили 25-ю годовщину брака.