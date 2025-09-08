В сети набирает обороты новый скандал после появления на ютубе видео блогера Андрея Трушковского под названием "12 лет лжи: вся правда об отношениях и браке с Сабиной Мусиной". Ролик продолжительностью почти три часа вышел 3 сентября 2025 года.

На момент написания материала, 8 сентября, видео на ютубе просмотрели уже более 280 тысяч раз, а бывшая жена Трушковского уже даже его прокомментировала. Поэтому, кто такой Андрей Трушковский, о чем он рассказал в своем скандальном видео, как на него отреагировала Сабина Мусина – далее в материале Show 24.

В своем резонансном видео Трушковский подробно описал историю знакомства и дальнейших отношений с Сабиной. По его словам, их первая встреча состоялась еще в 2013 году благодаря инстаграму. Блогер утверждает, что именно тогда они начали общаться, а впоследствии договорились о встрече. "Свидание было милым и приятным. Мы прекрасно провели время", – рассказал Андрей в видео.



Андрей Трушковский опубликовал видео "12 лет лжи: вся правда об отношениях и браке с Сабиной Мусиной" / Скриншот с ютуба

Однако на тот момент Сабина еще состояла в браке с Константином Чередниченко, бывшим заместителем генерального директора "Укринмаша". Они были женаты с 2007 года, а в 2009 у супругов родилась дочь Кира.

Трушковский отметил, что долгое время их встречи с Сабиной оставались тайными, а его даже часто считали геем, что, по словам блогера, "создавало удобное алиби". О романе мужчины с Мусиной знали только самые близкие. В то же время их отношения не были спокойными. Пара не раз расходилась, но потом снова возобновляла роман, как утверждает в ролике Андрей.

В 2016 году Мусина подала на развод с Константином. Несмотря на это, как рассказал блогер, их жизнь не стала проще. Он заявил, что начал получать угрозы.

Кира была единственной причиной, по которой ее (Сабины Мусиной – Show 24) бывший муж присылал мне угрозы. Постоянные звонки, постоянные проблемы. Обыски на работе, арест каких-то средств в обменниках. Я был вынужден избавиться от телефона, потому что меня прослушивали. Мне приходилось прятаться,

– поделился в видео Трушковский.

Впоследствии ему даже посоветовали уехать из страны, поэтому он отправился в США. Через некоторое время, когда все уладилось, Андрей вернулся в Киев и начал активно развиваться в блогерской сфере. Также он занимался криптовалютой и другой предпринимательской деятельностью. Его жизнь налаживалась и отношения с Сабиной развивались. В 2020 году они официально поженились. В то же время уже в 2021 году Трушковский и Сабина развелись.



Сабина Мусина и Андрей Трушковский / Фото с сайта издания Jetsetter

Кроме интимных подробностей об отношениях с бывшей женой, Андрей Трушковский в ролике поделился подробностями о ее отношениях с подругами, вспомнил он и о бизнесе Мусиной – сеть салонов красоты G.Bar, которую женщина запустила вместе с подругой Лерой Бородиной в 2015 году. Блогер утверждает, что G.Bar был построен на украденные деньги, которые Сабине якобы выделил бывший муж.

Для справки! В ноябре 2024 года Константина Чередниченко признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Его осудили за махинации с документами и хищение государственного имущества в крупном масштабе. Чередниченко получил 8 лет лишения свободы, конфискацию 2/3 своего имущества и запрет в течение 3 лет занимать определенные должности.

Как эти заявления прокомментировала Сабина Мусина?

Бизнесвумен отметила, что была шокирована, когда увидела ролик Андрея Трушковского, но отметила, что сделает "все необходимое, чтобы защитить то, что строилось более 10 лет, дело, которое делала большая команда людей". По ее словам, G.Bar не был построен на украденные деньги.

За клевету и попытки разрушить мое достоинство, честь и деловую репутацию – придется нести ответственность. Мои юристы уже готовят иск, по которому мы будем требовать фактов. Пусть суд проанализирует "неопровержимые доказательства" и даст свою оценку,

– написала Сабина в соцсети Threads.

Информацию о личной жизни, которой ее бывший муж поделился в своем видео, она решила не комментировать.



Сабина Мусина прокомментировала видео Андрея Трушковского / Скриншот с Threads

Чем сейчас занимается Андрей Трушковский?

С начала полномасштабной войны блогер живет в Лос-Анджелесе. Он рассказывал, что выехал из Украины легально, ведь еще с 2016 года имеет справку о непригодности к военной службе.

Андрей занимается криптовалютой и ведет собственные соцсети. В частности, его ютуб-канал насчитывает более 280 тысяч подписчиков, а в инстаграме за ним следят 158 тысяч человек. Ранее он публиковал контент на русском языке, однако в последнее время перешел на англоязычную аудиторию.

Сейчас Трушковский находится в отношениях с украинской моделью Софией Старжинской, известной как участница конкурса "Мисс Украина 2021". Девушка родом из Тернополя, ей 23 года, и сейчас она также живет в США.

Блогер заявлял, что возвращаться в Украину не планирует.