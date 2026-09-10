Анджелина Джоли раскрыла, кто оплачивает ее гуманитарные поездки в Украину и другие страны

Анджелина Джоли неоднократно приезжала в Украину с начала полномасштабной войны. В частности, недавно вместе с сыном Ноксом она посетила боксерский клуб в Харькове.

В новом интервью для L'OFFICIEL актриса рассказала, как сейчас организует свои гуманитарные поездки, как выбирает страны для визитов и кто оплачивает ее поездки.

Джоли много лет занимается гуманитарной деятельностью. Более 20 лет она сотрудничала с УВКБ ООН – Агентством ООН по делам беженцев. Сначала она была послом доброй воли этой организации, а с 2012 по 2022 год – ее специальным посланником. После завершения работы в ООН актриса продолжила гуманитарную деятельность уже самостоятельно.

Теперь Джоли сотрудничает напрямую с местными организациями. По ее словам, она прежде всего думает о том, где может быть наиболее полезной. Она пояснила, что при выборе стран для поездок ориентируется прежде всего на то, где может принести пользу. При этом актриса по-прежнему поддерживает связь с представителями ООН, Красного Креста и других организаций.

Я всегда сама оплачивала свои поездки – даже в годы работы с ООН мои путешествия никогда не были обязанностью организации. То же самое касалось проживания, безопасности и всего остального. Я никогда не хотела, чтобы организация брала это бремя на себя,

– поделилась знаменитость.

Анджелина Джоли с пограничниками в Украине / Фото ГПСУ

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