Что не так с блогером, которая снимает видео "Сколько денег нужно для комфортной жизни"

Ангелина Пичик – блогер, которая проводит опрос в центре Киева. Девушка подходит к людям и спрашивает: "Сколько денег вам нужно для комфортной жизни?" или "Как вы познакомились?".

Руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов рассказал о прошлом Пичик на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал. Как оказалось, девушка была ведущей телеканалов NewsOne и НАШ.

Читайте также Тина Кароль засветилась в компании блогера Стаси Макеевой: почему певицу критикуют

NewsOne и НАШ – пророссийские пропагандистские телеканалы, которые уже закрыли. Они принадлежали бывшему украинскому пророссийскому политику Евгению Мураеву, который подозревается в государственной измене и скрывается в Китае.

Бывшим соведущим Пичик является Макс Назаров. В начале 2025 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Дела у нее (у Ангелины Пичик – 24 Канал) идут довольно неплохо. К ней с рекламой начали заходить известные украинские бренды, а "героем" одного из последних видео стал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это все доказывает, что с институтом репутации у нас все плохо,

– отметил Юрий Смирнов. Для справки! Дмитрий Кулеба и его невеста, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая, стали героями видео "Как вы познакомились?". Его можно посмотреть в тиктоке Ангелины Пичик. Ссылаясь на мониторинг "Детектор медиа", журналист рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Ангелина Пичик "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО, ведь этот путь приводит к обострению". По словам Смирнова, визуально ей "строили образ украинской Скабеевой". Но почему-то Назаров с подозрением, а Пичик – с камерой возле ЦУМа. Хотя они вдвоем были ведущими эфира, в который включали террориста и главаря "ЛНР" Родиона Мирошника,

– добавил журналист. Юрий отметил, что тогда пропагандисты Евгения Мураева оправдывались тезисом, что "ведущие не несут ответственности за слова гостей". Журналист отметил, что это бред. Ведущие (в том числе и Пичик) только то и делали, что манипулировали, а также закрывали рот гостям, которые обвиняли их в продвижении кремлевских нарративов,

– написал Смирнов.

Журналист надеется, что его сообщение разлетится по сети, и люди будут отказывать блогеру, когда она будет просить сняться в видео, а украинские бренды будут учитывать репутационные риски.

Нужно помнить информационных агентов, которые продвигали российские нарративы и помогали России в информационной войне против Украины. Вчера они были в ваших телевизорах. Сегодня – в ваших тиктоках с "развлекательным контентом". Кто знает, где они будут послезавтра и с каким контентом для аудитории. Информационная война продолжается каждый день и никогда не остановится,

– подытожил он.

Кто из звезд снимался в видео Ангелины Пичик?