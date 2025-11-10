Что не так с блогером, которая снимает видео "Сколько денег нужно для комфортной жизни"
- Ангелина Пичик, бывшая ведущая пророссийских телеканалов NewsOne и НАШ, сейчас занимается блогерством.
- Журналист Юрий Смирнов призывает избегать сотрудничества с Пичик из-за ее прошлого.
Ангелина Пичик – блогер, которая проводит опрос в центре Киева. Девушка подходит к людям и спрашивает: "Сколько денег вам нужно для комфортной жизни?" или "Как вы познакомились?".
Руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов рассказал о прошлом Пичик на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал. Как оказалось, девушка была ведущей телеканалов NewsOne и НАШ.
Читайте также Тина Кароль засветилась в компании блогера Стаси Макеевой: почему певицу критикуют
NewsOne и НАШ – пророссийские пропагандистские телеканалы, которые уже закрыли. Они принадлежали бывшему украинскому пророссийскому политику Евгению Мураеву, который подозревается в государственной измене и скрывается в Китае.
Бывшим соведущим Пичик является Макс Назаров. В начале 2025 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.
Дела у нее (у Ангелины Пичик – 24 Канал) идут довольно неплохо. К ней с рекламой начали заходить известные украинские бренды, а "героем" одного из последних видео стал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это все доказывает, что с институтом репутации у нас все плохо,
– отметил Юрий Смирнов.
Для справки! Дмитрий Кулеба и его невеста, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая, стали героями видео "Как вы познакомились?". Его можно посмотреть в тиктоке Ангелины Пичик.
Но почему-то Назаров с подозрением, а Пичик – с камерой возле ЦУМа. Хотя они вдвоем были ведущими эфира, в который включали террориста и главаря "ЛНР" Родиона Мирошника,
– добавил журналист.
Юрий отметил, что тогда пропагандисты Евгения Мураева оправдывались тезисом, что "ведущие не несут ответственности за слова гостей". Журналист отметил, что это бред.
Ведущие (в том числе и Пичик) только то и делали, что манипулировали, а также закрывали рот гостям, которые обвиняли их в продвижении кремлевских нарративов,
– написал Смирнов.
Журналист надеется, что его сообщение разлетится по сети, и люди будут отказывать блогеру, когда она будет просить сняться в видео, а украинские бренды будут учитывать репутационные риски.
Нужно помнить информационных агентов, которые продвигали российские нарративы и помогали России в информационной войне против Украины. Вчера они были в ваших телевизорах. Сегодня – в ваших тиктоках с "развлекательным контентом". Кто знает, где они будут послезавтра и с каким контентом для аудитории. Информационная война продолжается каждый день и никогда не остановится,
– подытожил он.
Кто из звезд снимался в видео Ангелины Пичик?
Страница Ангелины Пичик в инстаграме насчитывает более 100 тысяч подписчиков, а аккаунт в тиктоке – более 280 тысяч.
В видео блогера уже снялись немало украинских знаменитостей, в частности Артур Логай с женой Евгенией, MELOVIN, Кажанна, Елена Тополя, Алексей Суханов и другие.