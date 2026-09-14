Анита Луценко намекнула на новые отношения: романтические кадры с загадочным мужчиной

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни.

Судя по всему, знаменитость завела новый роман и впервые показала своего избранника публике. В инстаграме она опубликовала атмосферные снимки с мужчиной.

Тренер поделилась коллажем из черно-белых снимков, на которых она позирует в объятиях любимого и нежно смотрит на него. Для фотосессии пара выбрала балкон одной из киевских многоэтажек.

Анита Луценко впервые показала возлюбленного / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в декабре 2025 года Анита Луценко официально подтвердила разрыв с отцом своей дочери Александром Лозовцевым. Пара долгое время жила в гражданском браке, а в 2016 году у них родилась дочь Мия. Луценко откровенно рассказывала, что инициатором разрыва стала она, поскольку с ее стороны исчезли чувства. По словам тренерши, она поняла, что все больше времени проводит в одиночестве, а отношения больше не приносят ей удовольствия. Поэтому Луценко решила поставить в них точку.

Кстати, ранее о своем романе рассказали известные актеры Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая. Недавно пара отправилась на отдых вместе с родителями Цимбалюка.