Как-то не солидно, – Анна Кошмал обвинила Тринчер и Цимбалару в плагиате
- Актриса Анна Кошмал обвинила Анастасию Цимбалару и Анну Тринчер в плагиате ее идей рекламных интеграций.
- Кошмал призвала коллег обратиться к своим пиар-менеджерам и найти новых сценаристов, чтобы избежать подобных ситуаций.
Актриса Анна Кошмал обвинила своих коллег, Анастасию Цимбалару и Анну Тринчер, в плагиате. Звезда сериала "Сваты" заметила, что они копируют ее идеи рекламных интеграций.
Об этом Кошмал сообщила в инстаграме. Она обратилась к Цимбалару и Тринчер.
Анна Кошмал попросила Анастасию Цимбалару и Анну Тринчер поговорить со своими пиар-менеджерами. Актриса отметила, что они "стыдят" звезд "украденными идеями и решениями".
Звезда сериала "Сваты" опубликовала коллаж, где показала рекламные сообщения коллег, в которых заметила плагиат.
Я все пишу и генерирую идеи сама, образование позволяет. Это лишь два мегаочевидных примера, но таких еще есть десятки. Лучше найти нового сценариста и креативщика, или обращайтесь ко мне, я вам напишу что-то интересное и уникальное, без проблем. Потому что как-то не солидно это все для вашего имиджа,
– написала Кошмал.
Сейчас Цимбалару и Тринчер не прокомментировали ситуацию в своих социальных сетях.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал родом из Киева. Она родилась в семье военного и учительницы. В детстве девочка увлекалась танцами и пением, ходила в музыкальную школу.
В 2010 году поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище на вокальную специальность. Уже в следующем году сыграла в сериале "Сваты". Актриса получила роль Жени Ковалевой.
Кошмал также известна по сериалам "Село на миллион", "Домик на счастье", "Слуга народа", "Успели до 30".
Замужем, воспитывает двоих детей: сына Михаила и дочь Софию.