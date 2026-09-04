"Плачу, как сумасшедшая": Анна Саливанчук призналась, как тяжело быть матерью-одиночкой в тревожные времена

Известная украинская актриса Анна Саливанчук не смогла сдержать эмоции и расплакалась на глазах у подписчиков. Звезда откровенно призналась, что материнство после развода и постоянные жизненные испытания окончательно измотали ее.

На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала трогательное видео, которое сняла за рулем автомобиля. Анна рассказала, что пытается найти баланс между работой, репетициями, съемками, бытом и воспитанием двух сыновей. Ко всему этому добавляется постоянный стресс из-за войны и необходимость заботиться о безопасности детей во время тревог. Если ты когда-нибудь пыталась успеть все на свете, то точно поймешь это состояние актрисы.

Как легко вывести женщину из себя. Я еду в машине, слушаю песни и плачу, как сумасшедшая. А знаете, почему? Потому что у женщины работа никогда не заканчивается. Она работает 24/7 всю свою жизнь. Когда она на работе, думает о работе, когда приходит домой – как накормить детей, отвезти на кружки, как вовремя забрать из укрытия. И даже когда дети ложатся спать, женщина не может заснуть. Она думает, что завтра их одеть, будет ли тревога всю ночь. Как справиться с работой и со всем,

– со слезами на глазах сказала артистка.

Актриса объяснила, что причиной такого нервного срыва стала не какая-то глобальная проблема, а обычная бытовая мелочь. Она несколько дней пыталась настроить родительский контроль на телефоне сына, и даже поход в магазин электроники не помог быстро решить этот вопрос. Именно в этот момент звезда почувствовала абсолютное бессилие.

Мне стало так жалко себя. У меня уже просто нет сил. Я держусь, думаю, как все мы. Все мамы меня поймут. У меня просто уже нет сил быть красивой. Этот телефон – последняя капля,

– поделилась звезда.

Анна Саливанчук с сыновьями / фото из инстаграма

Напомним, что Анна Саливанчук официально развелась с депутатом Александром Божковым еще в 2023 году и теперь самостоятельно воспитывает сыновей Глеба и Никиту. Несмотря на сильное эмоциональное выгорание и то, что вся ответственность лежит только на ее плечах, актриса пообещала взять себя в руки.

Я думаю, что у каждой женщины, которая воспитывает детей в одиночку, больше нет сил. Я, конечно, сейчас поплачу, а потом снова буду красиво улыбаться,

– отметила актриса.

Из-за регулярных атак на столицу Елена Кравец вместе с детьми уехала из Киева. Актриса уже раскрыла, где они обосновались на время.