Анна Тринчер – украинская актриса и певица, на ютубе ведет собственную программу "Прошу прощения", где разговаривает со звездными гостями на разные темы. На этот раз под критику попали ее слова и смех о бедных людях.

Девушки обсуждали тему влияния социальных сетей на память, внимание и концентрацию. Дискуссия проходила в кругу Анны Тринчер, Аниты Соловей, Дианы Глостер и Валерии Андреевны. В материале Show24 подробнее рассказываем о скандале.

К слову Звезда "Поймать Кайдаша" стала Заслуженной артисткой Украины

Тринчер поделилась, что когда-то любила смотреть видео о жизни бедных людей. Более того, певица имела несколько избранных каналов за которыми все время наблюдала. Обо всем этом она рассказывала с легким смехом, что и не понравилось публике.

"Я хочу вам признаться. Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают тиктоки, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят кушать. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл, они снимают все от первого лица, что типа ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", – рассказала Анна.

Анна Тринчер оконфузилась заявлениями о бедных людях: смотрите видео онлайн

Такое заявление очень быстро стало скандальным. Под видео в ютуб и других соцсетях эта тема сейчас в топе обсуждения.

"И здесь на фоне того, как Аня насмехается над бедностью, интервью Волошина у Васи Тимошенко о духовности и его поиск себя начинает выглядеть даже нормально".

"Люди являются тем, чем себя окружают. Если это его сознательный выбор – то еще большее дно. Ради хайпа превращаются в отвращение".

"Я первый раз открыла этот бред, из-за того что посмотрела отрывок в тредсе. И думаю, зайду глянуть, что там такого. Девушки, скажите, пожалуйста, вас действительно так смешит бедность? Просто тот случай, когда красивая картинка, но гадкая душа. Если уж снимаете что-то на ютуб, фильтруйте то, что вылетает из вашего рта, потому что вы не знаете, что будет с вами через 5-10 лет".

"Почему мне стыдно за Аню??! Бедность это не смешно!!! И кормить животных, когда сам не имеешь чего есть, это так круто. В такой момент понимаешь, что ЛЮДИ они существуют".

Пока артистка никак не отреагировала на скандал.

Какие еще скандалы в последнее время завирусились в украинском инфопространстве?