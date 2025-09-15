Анна Трінчер – українська акторка та співачка, на ютубі веде власну програму "Перепрошую", де розмовляє з зірковими гостями на різні теми. Цього разу під критику потрапили її слова та сміх про бідних людей.

Дівчата обговорювали тему впливу соціальних мереж на пам'ять, увагу та концентрацію. Дискусія відбувалась у колі Анни Трінчер, Аніти Соловей, Діани Глостер і Валерії Андріївни. У матеріалі Show24 детальніше розповідаємо про скандал.

До слова Зірка "Спіймати Кайдаша" стала Заслуженою артисткою України

Трінчер поділилась, що колись любила дивитись відео про життя бідних людей. Ба більше, співачка мала декілька обраних каналів за якими весь час спостерігала. Про все це вона розповідала з легким сміхом, що і не сподобалось публіці.

"Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту... люди, які дуже погано живуть, в дуже поганих умовах. І вони знімають тіктоки, як вони кожен день ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там прибирають у себе в сараї. Їх типовий стайл, вони знімають все від першої особи, що типу ти наче проживаєш його життя, його очима дивлячись ці відео", – розповіла Анна.

Анна Трінчер осоромилась заявами про бідних людей: дивіться відео онлайн

Така заява дуже швидко стала скандальною. Під відео у ютуб й інших соцмережах ця тема зараз у топі обговорення.

"І тут на фоні того, як Аня насміхається з бідності, інтерв'ю Волошина у Васі Тимошенка про духовність і його пошук себе починає виглядати навіть нормально".

"Люди є тим, чим себе оточують. Якщо це її свідомий вибір – то ще більше дно. Заради хайпу перетворюються на огиду".

"Я перший раз відкрила цей брєд, через те що подивилася уривок в тредс. І думаю, зайду гляну, що там такого. Дівчата, скажіть, будь ласка, вас дійсно так смішить бідність? Просто той випадок, коли красива картинка, але бридка душа. Якщо вже знімаєте щось на ютуб, фільтруйте те, що вилітає з вашого роту, бо ви не знаєте, що буде з вами через 5-10 років".

"Чому мені соромно за Аню??! Бідність це не смішно!!! І годувати тварин, коли сам не маєш чого їсти, це так круто. В таку мить розумієш, що ЛЮДИ вони існують".

Наразі артистка ніяк не відреагувала на скандал.

