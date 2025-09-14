І вже навіть прокоментувала свій новий статус. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Антоніни Хижняк.

Так, акторка запостила фото з відзнакою і написала зворушливий допис, де підкреслила, що звання Заслуженої артистки – це велика відповідальність, яка надихає ще сумлінніше працювати.

Я дуже вдячна за таку відзнаку, але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва – це ціна нашої свободи й можливості творити,

– написала Антоніна Хижняк.

Вона також подякувала за підтримку своїй сім'ї, вчителям, колегам і всьому народу України, всім глядачам, без яких "кіна не буде" так само як і не буде його без наших воїнів.

У коментарях під публікацією Антоніну привітало чимало українських зірок, як-от Ольга Сумська, Наталка Денисенко та Юрій Горбунов.



Колеги привітали Антоніну Хижняк, яка отримала звання Заслуженої артистки України / Скриншот з інстаграму

Хто ще з зірок нещодавно отримував державні нагороди?