Але це рішення спричинило хвилю обурення, адже актора звинувачують у домашньому насильстві, пише Show 24. Детальніше про реакцію суспільства, позицію зірок та Української кіноакадемії – далі в матеріалі.
Важливо Відомий актор і воїн Юрій Феліпенко посмертно отримав державну нагороду
Одразу після оголошення результатів національної кінопремії "Золота дзиґа" у соцмережах з'явилися сотні розгніваних коментарів. Користувачі писали, що подібна нагорода виглядає як "індульгенція на насильство".
Для довідки! Індульгенція в сучасному вжитку – це коли хтось намагається знайти виправдання для того, щоб пробачити або проігнорувати щось погане.
Дехто порівнював ситуацію з тим, якби Володимиру Путіну дали премію миру за те, що він вирішив конфлікт між двома селами в Росії: "Звісно, ми проти його війни в Україні, але там ще треба розбиратися, чи дійсно то він напав. Ми долучимось до переговорів, але там (у вирішенні конфлікту між двома селами в Росії – 24 Канал) він точно достойний нагороди".
Інші наголошували: якщо нагороджувати людину, яку підозрюють у насильстві, то для суспільства це сигнал, що така поведінка нібито прийнятна.
"Золоту дзиґу" розкритикували в мережі / Скриншоти з інстаграму і Threads
Проти нагородження відкрито виступила акторка Олеся Жураківська, директорка-художня керівниця Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра та членкиня Української кіноакадемії.
Ті, хто ухвалюють подібні рішення, знущаються з жертв і руйнують основи цивілізованого суспільства. Я, як членкиня кіноакадемії, жінка і громадянка, висловлюю протест проти рішення присвоїти "Золоту дзиґу" за головну чоловічу роль Костянтину Темляку,
– написала вона в фейсбуці.
Олесю Жураківську підтримала й журналістка Аліна Доротюк.
Аліна Доротюк підтримала Олесю Жураківську / Скриншот з телеграм-каналу
Українська кіноакадемія оприлюднила заяву, де пояснили, що нагорода Костянтина Темляка стосується лише ролі у фільмі, а не особистості актора:
Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст на сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими,
– заявила команда.
Заява Української кіноакадемії / Скриншот з інстаграму
Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?
- 8 серпня фотографка Анастасія Соловйова заявила, що її колишній хлопець, актор Костянтин Темляк, "тиран, аб'юзер і нарцис". За словами дівчини, він бив її, маніпулював, контролював і загалом поводився жорстоко, а також мав алкогольну та наркотичну залежність.
- Після цих слів Темляк визнав провину, попросив пробачення і сказав, що готовий відповідати і перед законом, і перед суспільством.
- Згодом дівчина оприлюднила нові деталі – листування актора з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та фото.
- Відомо, що Нацполіція вже відкрила досудове розслідування за фактами домашнього насильства проти Темляка, який зараз служить у лавах ЗСУ.