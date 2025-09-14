Но это решение вызвало волну возмущения, ведь актера обвиняют в домашнем насилии, пишет Show 24. Подробнее о реакции общества, позицие звезд и Украинской киноакадемии – далее в материале.

Сразу после объявления результатов национальной кинопремии "Золотая дзиґа" в соцсетях появились сотни разгневанных комментариев. Пользователи писали, что подобная награда выглядит как "индульгенция на насилие".

Для справки! Индульгенция в современном употреблении – это когда кто-то пытается найти оправдание для того, чтобы простить или проигнорировать что-то плохое.

Некоторые сравнивали ситуацию с тем, если бы Владимиру Путину дали премию мира за то, что он решил конфликт между двумя селами в России: "Конечно, мы против его войны в Украине, но там еще надо разбираться, действительно ли это он напал. Мы присоединимся к переговорам, но там (в решении конфликта между двумя селами в России – 24 Канал) он точно достоин награды".

Другие отмечали: если награждать человека, которого подозревают в насилии, то для общества это сигнал, что такое поведение якобы приемлемо.

"Золотую дзиґу" раскритиковали в сети / Скриншоты из инстаграма и Threads

Против награждения открыто выступила актриса Олеся Жураковская, директор-художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и член Украинской киноакадемии.

Те, кто принимают подобные решения, издеваются над жертвами и разрушают основы цивилизованного общества. Я, как член киноакадемии, женщина и гражданка, выражаю протест против решения присвоить "Золотую дзиґу" за главную мужскую роль Константину Темляку,

– написала она в фейсбуке.

Олесю Жураковскую поддержала и журналистка Алина Доротюк.



Алина Доротюк поддержала Олесю Жураковскую / Скриншот из телеграм-канала

Украинская киноакадемия обнародовала заявление, где объяснили, что награда Константина Темляка касается только роли в фильме, а не личности актера.

Отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст на восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия – сейчас идет уголовное производство. Киноакадемия осудила эти действия и еще раз отмечает свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы,

– заявила команда.





Заявление Украинской киноакадемии / Скриншот из инстаграма

Что известно о скандале с Константином Темляком?