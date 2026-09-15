Живут за границей: Арсен Мирзоян рассказал об отношениях с сыновьями от первого брака

Арсен Мирзоян рассказал об отношениях со своими двумя сыновьями от первого брака.

Сейчас ребята живут за границей, поэтому артист видится с ними гораздо реже, чем раньше. В интервью Славе Демину музыкант признался, что, несмотря на расстояние, они поддерживают хорошие отношения.

Старшему сыну Арсена Мирзояна 22 года, а младшему – 16. По словам артиста, раньше они проводили вместе гораздо больше времени. В частности, в семье была традиция вместе ездить на каникулы. Теперь из-за расстояния и плотных графиков такие встречи происходят реже.

На этот раз нам даже не удалось встретиться, когда мы были в туре по Германии. По графику мы физически не успевали,

– рассказал Мирзоян.

И признался, что скучает по совместным каникулам с сыновьями и хотел бы вернуть эту традицию.

Интервью с Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн

У Арсена Мирзояна есть два сына от первого брака с женщиной по имени Анна – Влад и Артем. Также вместе с Тоней Матвиенко музыкант воспитывает общую дочь Нину.

Арсен Мирзоян с сыновьями и дочерью / Скриншот из интервью

У Тони Матвиенко также есть дочь Ульяна от предыдущих отношений. Арсен Мирзоян поддерживает дружеские отношения с падчерицей. Сейчас девушка живет в Берлине. Недавно Тоня Матвиенко рассказала, что ее дочь обручилась за границей.