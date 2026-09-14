"Только не говорите, что у вас киста": Артем Пивоваров публично высмеял Настю Каменских на концерте

Известный украинский певец Артем Пивоваров не остался в стороне от громкого языкового скандала вокруг Насти Каменских. Во время выступления в Виннице артист тонко подразнил коллегу из-за ее недавнего заявления о новообразовании на голосовых связках.

В сети стремительно набирает популярность видео с концерта Пивоварова, на котором он исполнял хит "Там у тополи". Эту композицию на слова Павла Тычины артист выпустил в 2022 году в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты" в дуэте именно с Каменских. Во время исполнения партии певицы Пивоваров обратился к залу с призывом петь вместе с ним, но не удержался от ироничной шутки.

Давайте, Винница! Только не говорите, что у вас киста!

– с улыбкой воскликнул со сцены исполнитель.

Зрители в зале мгновенно отреагировали на остроумный комментарий бурным смехом. Своей шуткой артист сделал прямую отсылку к недавнему высказыванию Насти Каменских, которое приобрело немалую огласку. Певица в одном из интервью заявила, что якобы ее психотерапевт связал появление кисты на голосовых связках с резким переходом на украинский язык.

Такие слова артистки сразу же вызвали волну возмущения и породили множество мемов в украинском информационном пространстве. Пользователи сети и известные украинцы продолжают активно иронизировать над этой ситуацией, и инцидент на концерте Пивоварова стал еще одним ярким примером того, как общество реагирует на подобные заявления.

Настя Каменских и Потап уже занесены в базу "Миротворец", однако там еще есть много наших артистов, о которых вы, возможно, не знали.



