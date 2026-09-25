Певица Ассоль тайно вышла замуж и показала роскошные обручальные кольца от Tiffany
Певица Екатерина Гуменюк, которую многие знают как Ассоль, тайно вышла замуж.
Артистка поделилась нежными снимками с любимым и показала их обручальные кольца в инстаграме.
Она опубликовала серию черно-белых фотографий, которые сразу привлекли внимание поклонников. На одном из снимков можно увидеть руки Екатерины и ее избранника с обручальными кольцами, а мужчина нежно обнимает певицу сзади.
На другом фото артистка показала поближе свадебные украшения от известного ювелирного бренда Tiffany & Co. Рядом с ними лежит записка с романтическим признанием в любви.
Поскольку мы продолжим это путешествие вместе, знай, что мое сердце принадлежит тебе сегодня, завтра и навсегда,
– написано там.
Саму публикацию Екатерина подписала коротко: "Лучшие моменты случаются в тишине".
Известно, что ранее SWOIIA была замужем за бизнес-аналитиком Артемом Тараненко. В 2024 году артистка рассказывала, что они уже не вместе.
Что известно о Екатерине Гуменюк?
Екатерина Гуменюк стала известна еще в детстве под сценическим именем Ассоль. Впоследствии певица решила оставить этот образ в прошлом и начала новый этап карьеры под псевдонимом SWOIIA. Однако после возвращения на сцену артистка неожиданно исчезла из публичного пространства и надолго взяла паузу. Она почти не вела социальные сети и не появлялась на публике.
В мае 2026 года SWOIIA возобновила свою активность в соцсетях. Сейчас Екатерина развивает собственный бренд украшений из натуральных камней, которому в этом году исполнилось три года.
Между тем стало известно, что фронтмен Måneskin Дамиано Давида и певица и актриса Дав Кэмерон поженились в Италии.