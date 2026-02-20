Концерт к 24 февраля во Дворце спорта попал в скандал: билеты больше не продают

Концерт-благодарность украинским военным, запланированный в Киеве на 24 февраля, вызвал волну критики в сети. Пользователи отметили, что этот день для миллионов украинцев связан с болью и скорбью, поэтому проведение концерта выглядит неуместным.

На фоне этого организаторы приостановили продажу билетов на событие. Об этом стало известно из сайта Kontramarka.

Концерт называется "Рожденные быть свободными" и должен был состояться во Дворце спорта.

24 февраля мы соберемся вместе, чтобы через музыку сказать главное – благодарим тех, кто защищает нашу свободу,

– заявляли организаторы в фейсбуке.

Заметим, что этот пост уже недоступен.

Среди участников концерта – Злата Огневич, ROXOLANA, PARFENIUK, рок-группа Мотор'ролла, alyona alyona и другие.

Ранее на сайте цены на билеты колебались от 250 до 3490 гривен, но сейчас приобрести их невозможно.

Билеты на концерт "Рожденные быть свободными" больше не продаются / Скриншоты с сайта Kontramarka

Что известно об организации концерта?

Реперка alyona alyona alyona в комментариях под одним из постов в инстаграме объяснила, что событие организуют военные, и именно поэтому так много артистов присоединились. Все они согласились выступать бесплатно и должны были от себя подарить дроны различным бригадам.

По словам alyona alyona, концерт изначально планировался исключительно для семей военных, ветеранов и детей военных, а билеты в открытую продажу не должны были идти. "Концерт давным-давно перенесли", – добавила певица. Сейчас информации о мероприятии нет ни на сайте, ни в соцсетях Дворца спорта.

Она также прокомментировала критику относительно даты проведения мероприятия: "Я регулярно езжу выступать к военным с 2022 года, была на всех направлениях во многих бригадах. Когда меня зовут выступать именно военные – я еду, 23 или 24, или 25 числа. Важно куда и зачем".

Alyona Alyona прокомментировала участие в концерте "Рожденные быть свободными" / Скриншот из инстаграма