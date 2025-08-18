Не только Ната Лайм: 5 украинских блогеров, которые умерли
- Украинский блогер Ната Лайм погибла, выпав с балкона 29 апреля 2025 года.
- Смерть других блогеров: Анна Жук погибла в ДТП, Юрий Ворожко умер от механической асфиксии, Вера Бочкур умерла от рака, у Юрия Криштопа не выдержало сердце, Дмитрий Стужук умер от осложнений COVID-19.
На днях стало известно о смерти украинской блогерши Наты Лайм, которой был всего 31 год. Ее друг, Евгений Белозеров, рассказал, что она выпала с балкона и погибла. Девушка умерла еще 29 апреля 2025 года.
За последние годы украинцы попрощались и с другими блогерами: Анной Жук, Юрием Ворожко, Верой Бочкур, Юрием Криштопом, Дмитрием Стужуком. Подробнее читайте в материале Show 24.
Анна Жук
24 января в ДТП погибла блогер Анна Жук. Автомобиль, за рулем которого был ее муж, столкнулся с грузовиком, стоявшим за пределами проезжей части дороги. Двое водителей и сын блогера получили телесные повреждения.
В тот день Анна ехала на день рождения дочери блогера Стаси Макеевой.
Юрий Ворожко
В конце февраля 2024 года стало известно о смерти 32-летнего тикток-блогера Юрия Ворожко. Мужчина умер в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком.
Подруга и коллега Ворожка, Екатерина Стерпул, сообщила, что причина его смерти – механическая асфиксия.
Вера Бочкур
В июле 2022 года умерла блогер Вера Бочкур, ей был 31 год. Женщина в течение четырех лет боролась с раком толстого кишечника. Блогер написала прощальное сообщение, которое опубликовали в инстаграме после ее смерти.
Юрий Криштоп
В декабре 2024 года умер тикток-блогер Юрий Криштоп, у которого был блог о жизни в селе. Близкие мужчины не раскрыли подробности, а лишь отметили, что у него не выдержало сердце.
Дмитрий Стужук
В 2020 году от осложнений, вызванных COVID-19, умер блогер Дмитрий Стужук, экс-супруг скандальной Софии Стужук.