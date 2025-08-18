За последние годы украинцы попрощались и с другими блогерами: Анной Жук, Юрием Ворожко, Верой Бочкур, Юрием Криштопом, Дмитрием Стужуком. Подробнее читайте в материале Show 24.

Анна Жук

24 января в ДТП погибла блогер Анна Жук. Автомобиль, за рулем которого был ее муж, столкнулся с грузовиком, стоявшим за пределами проезжей части дороги. Двое водителей и сын блогера получили телесные повреждения.

В тот день Анна ехала на день рождения дочери блогера Стаси Макеевой.

Анна Жук / Фото из инстаграма блогера

Юрий Ворожко

В конце февраля 2024 года стало известно о смерти 32-летнего тикток-блогера Юрия Ворожко. Мужчина умер в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком.

Подруга и коллега Ворожка, Екатерина Стерпул, сообщила, что причина его смерти – механическая асфиксия.

Юрий Ворожко / Фото из фейсбука блогера

Вера Бочкур

В июле 2022 года умерла блогер Вера Бочкур, ей был 31 год. Женщина в течение четырех лет боролась с раком толстого кишечника. Блогер написала прощальное сообщение, которое опубликовали в инстаграме после ее смерти.

Вера Бочкур / Фото из инстаграма блогера

Юрий Криштоп

В декабре 2024 года умер тикток-блогер Юрий Криштоп, у которого был блог о жизни в селе. Близкие мужчины не раскрыли подробности, а лишь отметили, что у него не выдержало сердце.

Юрий Криштоп / Фото из инстаграма блогера

Дмитрий Стужук

В 2020 году от осложнений, вызванных COVID-19, умер блогер Дмитрий Стужук, экс-супруг скандальной Софии Стужук.

София и Дмитрий Стужук / Фото из инстаграма блогера