За останні роки українці попрощалися й з іншими блогерами: Анною Жук, Юрієм Ворожко, Вірою Бочкур, Юрієм Криштопом, Дмитром Стужуком. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

Анна Жук

24 січня у ДТП загинула блогерка Анна Жук. Автомобіль, за кермом якого був її чоловік, зіткнувся з вантажівкою, що стояла за межами проїзної частини дороги. Двоє водіїв і син блогерки отримали тілесні ушкодження.

У той день Анна їхала на день народження доньки блогерки Стасі Макєєвої.

Анна Жук / Фото з інстаграму блогерки

Юрій Ворожко

Наприкінці лютого 2024 року стало відомо про смерть 32-річного тікток-блогера Юрія Ворожка. Чоловік помер в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому.

Подруга і колега Ворожка, Катерина Стерпул, повідомила, що причина його смерті – механічна асфіксія.

Юрій Ворожко / Фото з фейсбуку блогера

Віра Бочкур

У липні 2022 року померла блогерка Віра Бочкур, їй був 31 рік. Жінка протягом чотирьох років боролася з раком товстого кишківника. Блогерка написала прощальний допис, який опублікували в інстаграмі після її смерті.

Віра Бочкур / Фото з інстаграму блогерки

Юрій Криштоп

У грудні 2024 року помер тікток-блогер Юрій Криштоп, у якого був блог про життя в селі. Близькі чоловіка не розкрили подробиці, а лише зазначили, що у нього не витримало серце.

Юрій Криштоп / Фото з інстаграму блогера

Дмитро Стужук

У 2020 році від ускладнень, викликаних COVID-19, помер блогер Дмитро Стужук, ексчоловік скандальної блогерки Софії Стужук.

Софія і Дмитро Стужук / Фото з інстаграму блогерки