После долгих лет опекунства и развода: как сейчас выглядит Бритни Спирс

В начале 2000-х Бритни Спирс была лицом эпохи и поп-музыки в тот период. За артисткой следили миллионы, ведь она достигла огромного успеха, а ее песни были главными хитами нулевых. Однако жизненный путь исполнительницы далеко не легкий и безоблачный.

Бритни Спирс не справилась со статусом суперзвезды, конфликтовала с папарацци, переживала проблемы в личной жизни и из-за этого долгое время находилась под опекой отца. 2 декабря ей исполняется 44 года. 24 Канал расскажет, как сейчас выглядит знаменитость.

Что сейчас происходит в жизни Бритни Спирс?

В 2007 году, после бешеного успеха, у певицы начались проблемы со здоровьем и психоэмоциональный срыв. В 2008 ее принудительно госпитализировали, а впоследствии отец стал опекуном певицы.

Сама Бритни писала в автобиографии, что она стала тенью самой себя – должна была придерживаться четкого графика дня, принимать лекарства, жить под строгими ограничениями.

Они держали меня взаперти против моей воли месяцами. Я не могла выйти на улицу. Я не могла водить машину. Мне приходилось сдавать кровь каждую неделю. Я не могла принять ванну в одиночестве. Я не могла закрыть дверь своей комнаты,

– писала Спирс в своих мемуарах

Но в 2020 году приобрело широкую популярность движение #FreeBritney. Люди призвали освободить Бритни Спирс от опекунства не только в соцсетях, но и на улицах. В ноябре 2021 этого решения удалось достичь через суд.

Казалось бы, жизнь артистки налаживается. Она вышла замуж за Сэма Асгари, выпустила мемуары и новый трек, встретилась с детьми. Но со временем трудности вернулись. В августе 2023 Асгари подал на развод – причины так и не известны. Некоторое время она имела отношения с Полом Солизом, однако и они не сложились.

Состояние Бритни Спирс также пошатнули мемуары бывшего мужа Кевина Федерлайна. Там он описал их совместную жизнь и указывал, что певица якобы пила алкоголь во время беременности, употребляла наркотические вещества после рождения детей.

Где сейчас и как выглядит Бритни Спирс?

Бритни Спирс проживает в своем доме в Лос-Анджелесе. Она крайне редко выходит на публику, а среди ее окружения – персонал, охранники и помощники. После развода она по большей части одинока.

Ее поведение такое же, как вы видите в интернете – у нее бывают моменты ясности и моменты, когда кажется, что она на американских горках. Она все еще самый милый и добрый человек,

– говорит человек, близкий к певице.

Бритни Спирс сейчас / Фото из инстаграма Бритни Спирс

В своем инстаграме Бритни Спирс продолжает публиковать видео с танцами, показывать свои образы под разную музыку. Также она не стесняется позировать перед камерой в минимальном количестве одежды или совсем без нее.

Некоторые сообщения со странными движениями или нелогичными подписями часто тревожат ее поклонников, однако певица закрыла комментарии.

Как пишут в прессе, Бритни Спирс хочет кардинально изменить свою жизнь и переехать в другую страну. Сейчас она рассматривает Великобританию. Источники утверждают, что певица чувствует давление и хочет от этого наконец избавиться.