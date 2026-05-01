Бритни Спирс обвиняют в вождении под действием алкоголя и наркотиков

В окружной прокуратуре округа Вентура сообщили, что Бритни Спирс предъявили обвинения в управлении автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, однако не уточняется, какой именно наркотик употребляла певица.

Об этом пишет The New York Times.

Кстати После ареста: Бритни Спирс попала в реабилитационный центр

Предварительное слушание по делу Бритни Спирс запланировано на понедельник. Оно состоится в Верховном суде округа Вентура. В пресс-релизе чиновники заявили, что поп-звезда не обязана присутствовать, поскольку ей предъявлено обвинение только в совершении правонарушения легкой тяжести.

Напомним, что обладательницу премии Грэмми арестовали вечером 4 марта по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии после того, как сотрудники полиции заметили, что она превысила скорость.

В комментарии E! News представитель Спирс заявил, что произошел "досадный инцидент, который абсолютно непростителен". Он добавил, что в дальнейшем певица "собирается принять правильные меры и соблюдать закон".

В пресс-релизе прокуроры отметили, у поп-звезды будет возможность заключить соглашение о признании вины, которое позволит ей избежать тюремного заключения. Договоренность предусматривает условный срок, посещение курсов по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии, штраф.

Примерно через месяц после ареста представитель Бритни заявил, что она добровольно обратилась в реабилитационный центр.

Что известно о Бритни Спирс?

В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Бритни Спирс стала одной из самых популярных поп-звезд благодаря хитам, возглавлявших чарты, в частности Baby One More Time. Также она была в центре внимания таблоидов.

Почти 13 лет, до 2021, певица находилась под опекой своего отца. Он контролировал финансы и личную жизнь дочери, но в то же время она продолжала заниматься музыкой и гастролировать.

Спирс выразила протест против опеки в эмоциональной речи перед судьей. Артистка заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли работать против воли, принуждали к медицинским обследованиям и реабилитации.

В своих мемуарах 2023 года "Женщина во мне" Бритни опровергла информацию о том, что у нее была постоянная проблема со злоупотреблением психоактивных веществ.