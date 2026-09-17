Не скрывали своих чувств: Питт появился на публике со своей возлюбленной, которая моложе его на 29 лет

Брэд Питт появился на публике со своей возлюбленной Инес де Рамон.

62-летний голливудский актер вместе с 33-летней дизайнеркой ювелирных украшений посетил мировую премьеру своего нового фильма "Сердце зверя" (Heart of the Beast) в Теннесси. Об этом сообщил ресурс Just Jared.

Мероприятие состоялось 16 сентября в амфитеатре FirstBank в городе Франклин. Питт и де Рамон не скрывали своих чувств перед камерами: актер держал возлюбленную за руку во время появления на красной дорожке.

Для премьеры Питт выбрал образ в стиле милитари с камуфляжным принтом. Между тем Инес де Рамон появилась в светлом платье персикового цвета с многослойной юбкой.

Что известно об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон

Слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в 2022 году. В том же году пару заметили вместе на праздновании Нового года.

Первый совместный выход влюбленных на публику состоялся в сентябре 2024 года во время Венецианского кинофестиваля. Тогда Питт и де Рамон вместе посетили премьеру фильма "Одинокие волки", в котором актер сыграл одну из главных ролей.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Инес де Рамон могла переехать в дом Питта.

А недавно вообще распространились слухи о том, что Брэд Питт мог тайно жениться на Инес де Рамон. Поводом для этих предположений стала всего одна короткая фраза, которую голливудский актер сказал во время интервью.