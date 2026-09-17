62-річний голлівудський актор разом із 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас відвідав світову прем'єру свого нового фільму "Серце звіра" (Heart of the Beast) у Теннессі. Про це написав ресурс Just Jared.

Захід відбувся 16 вересня в амфітеатрі FirstBank у місті Франклін. Пітт і де Рамон не приховували своїх почуттів перед камерами: актор тримав кохану за руку під час появи на червоній доріжці.

Для прем'єри Пітт обрав образ у стилі мілітарі з камуфляжним принтом. Тим часом Інес де Рамон з'явилася у світлій сукні персикового кольору з багатошаровою спідницею.

Що відомо про стосунки Бреда Пітта та Інес де Рамон

Чутки про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон з'явилися у 2022 році. Того ж року пару помітили разом на святкуванні Нового року.

Перший спільний вихід закоханих на публіку відбувся у вересні 2024 року під час Венеційського кінофестивалю. Тоді Пітт і де Рамон разом відвідали прем'єру фільму "Самотні вовки", в якому актор зіграв одну з головних ролей.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Інес де Рамон могла переїхати до будинку Пітта.

А нещодавно взагалі поширилися чутки про те, що Бред Пітт міг таємно одружитися з Інес де Рамон. Приводом для цих припущень стала лише одна коротка фраза, яку голлівудський актор сказав під час інтерв'ю.