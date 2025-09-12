Бывшая жена Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева, во второй раз вышла замуж. Ее мужа зовут Константин.

Лариса раскрыла подробности их нестандартной свадьбы.

Как оказалось, Константин не делал традиционного предложения руки и сердца, а лишь подал заявление на бракосочетание через приложение "Дія".

Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы,

– поделилась Лариса Созаева.

Она добавила, что с любимым сначала планировала устроить небольшое празднование свадьбы, когда приедут дети мужа из-за границы, однако пока этого не произошло.

Для справки! Лариса Созаева была третьей женой Виктора Павлика. Они познакомились еще в 1990-х, поженились и стали родителями сына Павла. В 2008 году пара развелась, позже ненадолго воссоединилась, но окончательно разошлась в 2016 году. В 2018 году Павлу диагностировали рак костей, и в августе 2020 года он умер, не дожив до своего 22-летия.

Что известно об отношениях Ларисы Созаевой и Константина?

Будущие супруги познакомились через приложение для знакомств Tinder.

Он мне написал, что у меня красивые и добрые глаза. Написала ему сразу, чья я бывшая жена, чтобы понимал, что я человек серьезный. Он задел тему Януковича, и я поняла, что он тоже очень серьезный человек,

– с улыбкой ранее рассказывала танцовщица.