Колишня дружина Віктора Павліка, танцівниця Лариса Созаєва, вдруге вийшла заміж. Її чоловіка звуть Костянтин.

Лариса розкрила подробиці їхнього нестандартного весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Як виявилося, Костянтин не робив традиційного освідчення, а лише подав заяву на одруження через застосунок "Дія".

Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі,

– поділилася Лариса Созаєва.

Вона додала, що з коханим перше планувала влаштувати невелике святкування весілля, коли приїдуть діти чоловіка з-за кордону, проте поки цього не відбулося.

Для довідки! Лариса Созаєва була третьою дружиною Віктора Павліка. Вони познайомилися ще в 1990-х, одружилися та стали батьками сина Павла. У 2008 році пара розлучилася, пізніше ненадовго возз'єдналася, але остаточно розійшлася у 2016 році. У 2018 році Павлу діагностували рак кісток, і в серпні 2020 року він помер, не доживши до свого 22-річчя.

Що відомо про стосунки Лариси Созаєвої та Костянтина?

Майбутнє подружжя познайомилося через додаток для знайомств Tinder.

Він мені написав, що в мене гарні та добрі очі. Написала йому одразу, чия я колишня дружина, щоб розумів, що я людина серйозна. Він зачепив тему втікача Януковича, і я зрозуміла, що він теж дуже серйозна людина,

– з усмішкою раніше розповідала танцівниця.