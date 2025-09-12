Лариса розкрила подробиці їхнього нестандартного весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
Як виявилося, Костянтин не робив традиційного освідчення, а лише подав заяву на одруження через застосунок "Дія".
Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі,
– поділилася Лариса Созаєва.
Вона додала, що з коханим перше планувала влаштувати невелике святкування весілля, коли приїдуть діти чоловіка з-за кордону, проте поки цього не відбулося.
Для довідки! Лариса Созаєва була третьою дружиною Віктора Павліка. Вони познайомилися ще в 1990-х, одружилися та стали батьками сина Павла. У 2008 році пара розлучилася, пізніше ненадовго возз'єдналася, але остаточно розійшлася у 2016 році. У 2018 році Павлу діагностували рак кісток, і в серпні 2020 року він помер, не доживши до свого 22-річчя.
Що відомо про стосунки Лариси Созаєвої та Костянтина?
- Майбутнє подружжя познайомилося через додаток для знайомств Tinder.
Він мені написав, що в мене гарні та добрі очі. Написала йому одразу, чия я колишня дружина, щоб розумів, що я людина серйозна. Він зачепив тему втікача Януковича, і я зрозуміла, що він теж дуже серйозна людина,
– з усмішкою раніше розповідала танцівниця.
- Перше побачення пари зірвалося через хворобу дітей Костянтина від попередніх стосунків, але згодом вони все ж зустрілися.
- Хоч спочатку чоловік не планував серйозних стосунків, Лариса його зацікавила, і пара почала зустрічатися.
- Їхні стосунки почалися за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді чоловік дуже підтримав Ларису, що ще більше зблизило пару.
- Згодом вони почали жити разом.