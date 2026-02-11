"Файна Юкрайна", "Караоке на Майдане" и другие: телешоу 2000-х, которые обожали миллионы

В 2000-х украинское телевидение было наполнено множеством интересных шоу, которые ежедневно смотрели миллионы. Тогда не было ютуба, соцсетей, поэтому вечером после работы украинцы проводили время за просмотром любимых программ.

24 Канал вспоминает те телепроекты, которые навсегда запечатлелись в нашей памяти и вызывают только приятные воспоминания.

"Форт Буаяр"

Это украинская версия французского телешоу. Программа собрала вместе артистов, спортсменов, певцов и других известных людей. Ведущими были режиссер Григорий Гладий и актриса Вита Смачелюк. Команды, состоящие из известных людей, проходили тяжелые испытания, искали подсказки, перемещали предметы, разгадывали головоломки, и тому подобное. Все они соревновались за монеты в сундуке. У команды было две минуты, чтобы собрать как можно больше монет. Выигрыш тратили на благотворительность.

"Территория А"

Предвестник более известной "Фабрики звезд". "Территория А" вошла в историю украинской музыки и украинского телевидения как первый телевизионный хит-парад клипов на украинском языке. Анжелика Рудницкая и Александр Бригинец сделали большой вклад в развитие украинской музыки в те времена, когда это еще не было так популярно как сегодня.

Виктор Павлик, "Аква-Вита", Оля Полякова, Ирина Билык, "Скрябин", Братья Гадюкины, "Океан Эльзы", "Друга Рика", "ТНМК", "Тартак" и другие исполнители начали свой путь или усилили свою популярность именно на этом шоу. Агентство "Территория А" существует и сейчас. Оно реализует культурные проекты и проводит благотворительные мероприятия.

"Майданс"

Это шоу было внесено в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое масштабное телевизионное шоу! Ведь во время него танцевала почти вся страна. 12 крупнейших городов Украины, сотни людей в каждом из них во главе с хореографами готовили танцевальные номера, которые представляли на Майдане Независимости в Киеве. Проект закончился гала-концертом. Статус танцевальной столицы получил Кропивницкий, а затем Киев.

"Игры патриотов"

Если вы также волновались во время испытания "горка", значит точно помните это шоу! Украинская адаптация французского игрового телешоу, которое вел Кузьма Скрябин, мало кого оставляла равнодушным. Четыре команды, настоящая коррида, смекалка и выносливость – это все об этом шоу!

"Шиканем"

Что для нас десять тысяч гривен? Для каждого эта сумма ощущается по-разному, но потратить ее точно не трудно. А вот в далеком 2006 году избавиться от такой суммы удавалось не каждому. Ведущим проекта был Андрей Кузьменко и главной задачей участников было потратить десять тысяч гривен за двести минут.

"Галопом по Европам"

Что бы вы делали, если бы вам предложили поехать бесплатно заграницу с незнакомцем, да еще и прямо сейчас? Реакцию и ход действий других людей вы могли увидеть в шоу "Галопом по Европам". Динамичное и интригующее шоу с ведущим Игорем Пелыхом и его соведущим "Фоззи" доказывало, что иногда нам везет увидеть мир, но надо где с кем договориться.

"Караоке на майдане"

Рейтинги программы зашкаливали. Пересматривая шоу, можно увидеть, кто делал свои первые шаги к славе именно возле Игоря Кондратюка со шляпой в руках. Среди них и Тина Кароль, Виталий Козловский, Макс Барских, "Антитела", KADNAY и многие другие артисты. Кстати, прошлом году было снято несколько выпусков возвращения шоу.

"Файна Юкрайна"

Они снимали скетчи задолго до появления тиктока. Антон и Маричка, продюсер Валентин и другие персонажи стали легендарными. Прошло более 15 лет, а мемы о "красивой кабиле", "багиня" или "наказывать проклятых москалей" живут с нами до сих пор. Довольно интересно пересматривать это шоу и понимать, насколько все изменилось. Сергей Притулазараз – один из самых активных волонтеров Украины, постоянно помогает ВСУ, а Андрей Молочный оказался предателем и поддерживает войну.

"Подъем"

Более 15 лет вместе с этой телепрограммой украинцы собирались в школу, в университет, на работу. Наиболее легендарными ведущими были Маша Ефросинина с Юрием Горбуновым и Сергей Притула, Александр Педан и Оля Фреймут. Утренняя развлекательная программа дарила миллионам украинцев позитивный настрой на целый день, именно поэтому о ней вспоминают с особым теплом и ностальгией.

