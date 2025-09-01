Полномасштабная война России против Украины принесла украинцам множество потерь и боли. Личную историю рассказал телеведущий и военный Даниэль Салем.

Он признался, что с начала полномасштабного вторжения потерял многих близких людей. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

За эти годы многое произошло. Я потерял родных брата и сестру. Тетю, дядю. Но не хочу об этом... Тяжело. Скажу только одно – все они ушли из-за войны,

– рассказал Салем.

Но война принесла и другие изменения в его жизнь. После 17 лет брака он разошелся с женой Мариной. Подать заявление на развод они решили еще до начала большой войны, но официально процесс завершился в 2022 году. После вторжения Марина с дочерью Сантой-Луной уехали за границу. Девочка время от времени наведывается к отцу в Украину.

Общее имущество супругов в Одессе пришлось продать, чтобы обеспечить жизнь за рубежом.

В Одессе у меня действительно больше ничего нет – ни бизнеса, ни квартир. Есть только жилье, которое осталось после смерти дедушки. Теоретически я мог бы там останавливаться, но сейчас вообще не бываю в Одессе – просто нет времени на такие поездки,

– объяснил Даниэль.

Чем сейчас занимается Даниэль Салем?

После начала полномасштабного вторжения он присоединился к рядам территориальной обороны, а впоследствии стал бойцом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена". Вместе с побратимами участвовал в освобождении Херсонщины.

Несмотря на военную службу, Салем находит возможность работать и в медиа: во время отпусков он участвует в телепроектах и съемках. В частности, стал ведущим нового сезона шоу "Зважені та щасливі" и программы "Світанок" на М1.