Светлана впервые решила публично прокомментировать это громкое заявление. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Голинская поделилась, что последний раз видела Камалию еще более года назад в Испании, а их отношения вряд ли можно назвать настоящей дружбой. Близкими остаются их дети.

Я знаю ее (Камалии – 24 Канал) семью более 10 лет. Несколько раз была приглашена на семейные мероприятия, но в основном из-за нашего сотрудничества в проекте YUNA,

– объяснила женщина.

Светлана призналась, что сначала даже не поняла, что пост Камалии касается именно ее, ведь там не было прямых имен или фактов.

Трудно представить точную причину такого поста... Мне кажется, что Камалия просто запуталась в своих отношениях, не побоюсь даже сказать как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью,

– отметила она.

И предположила, что пост певицы об измене близкой подруги был скорее маркетинговым шагом, чтобы привлечь внимание к артистке.

Кто такая Светлана Голинская Она известная бизнесвумен в сфере шоу-бизнеса. Ее главный проект – компания "Медиатек", которая является одной из ведущих в Украине в сфере технического обеспечения концертов, телепроектов и крупных фестивалей. Именно их оборудование использовалось на Евровидении, во время празднования 30-летия Независимости Украины, а также на концертах мировых звезд – Стинга, Дженнифер Лопес, Scorpions и других. "Медиатек" на рынке уже более 15 лет и активно сотрудничает с украинскими телеканалами, обеспечивая техническую поддержку шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Липсинк батл" и "Поют все".



После начала полномасштабного вторжения Светлана переехала в Испанию. Там она основала компанию U-concert.spain, которая организовывает выступления украинских и зарубежных артистов, а также благотворительные мероприятия в поддержку Украины. "Через культуру нам удалось максимально стать полезными для нашей страны", – объяснила Голинская.



Она также поделилась, что давно в отношениях, недавно получила предложение руки и сердца и готовится к свадьбе.

Как начался конфликт Голинской и Камалии ?

Две недели назад Камалия в соцсетях написала эмоциональный пост, где рассказала о "подруге-змее", которая годами выжидала момент, чтобы причинить ей боль.

Она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом – и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем – радостью, болью, секретами. А оказалось, все это время я пригревала змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце,

– отметила тогда артистка и призвала всех быть осмотрительными относительно того, с кем они дружат.

Новые заявления Светланы Камалия пока никак не комментировала. В то же время Голинская подчеркнула, что ждет от певицы публичных извинений.