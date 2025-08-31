По словам самой модели, Хейли Бибер лично выбрала ее для участия в кампании, пишет Show 24.

Для съемок пригласили Анну Горяйнову – 25-летнюю россиянку, которая ранее сотрудничала с Zara.

Продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и передала команде: "Классная девушка, давайте ее снимем",

– рассказала модель в интервью.

Горяйнова также отметила, что ее предыдущие работы вдохновили команду: многие референсы для съемок брали прямо из ее аккаунта в соцсетях.







Россиянка Аня Горяйнова стала лицом новой кампании Rhode / Скриншот из инстаграма

В комментариях в соцсетях пользователи активно выражают возмущение из-за того, что лицом рекламной кампании стала российская модель. По их мнению, это выглядит как поддержка России во время войны. Люди отмечают, что деньги, выплаченные модели, могут частично попадать в бюджет России через налоги. Поэтому многие пользователи призывают к бойкоту Rhode и отказу от покупок продукции бренда.

Бренд Rhode раскритиковали из-за того, что они сотрудничали с российской моделью / Скриншоты из инстаграма

Что известно о бренде Rhode?