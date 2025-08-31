Подробности он раскрыл в новом интервью Мирославе Мандзюк. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал журналистки.
Соломка отметил, что имеет несколько хронических заболеваний, из-за которых не может служить. В частности, в 2017 году ему диагностировали новообразование головного мозга и он до сих пор находится на терапии.
Я утром и вечером принимаю препараты, без которых я не могу жить, и эти препараты в соответствии с медицинскими протоколами мне выдает бесплатно государство,
– рассказал ведущий.
Что известно о Вячеславе Соломке?
- Сейчас телеведущему 37 лет.
- В 2010 он окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, где учился на актерском факультете в мастерской В. И. Зимовой.
Соломка работал в Киевском академическом Молодом театре, театре "Созвездие" и театре на Подоле. На телевидении он стал известным как ведущий утренних шоу: "Подъем" на Новом канале, "Утренние курасаны" на ТВі, "Утро с Украиной" на телеканале Украина и "Доброе утро, Страна" на UA: Первый. Также он работал ведущим на канале 112-Украина и телеканале "Киев", где до сих пор снимается.