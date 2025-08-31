Подробиці він розкрив в новому інтерв'ю Мирославі Мандзюк. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал журналістки.
Соломка зазначив, що має кілька хронічних захворювань, через які не може служити. Зокрема, у 2017 році йому діагностували новоутворення головного мозку і він досі перебуває на терапії.
Я зранку і ввечері приймаю препарати, без яких я не можу жити, і ці препарати відповідно до медичних протоколів мені видає безплатно держава,
– розповів ведучий.
Що відомо про В'ячеслава Соломку?
- Зараз телеведучому 37 років.
- У 2010 він закінчив Київського університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, де навчався на акторському факультеті у майстерні В. І. Зимової.
Соломка працював у Київському академічному Молодому театрі, театрі "Сузір'я" та театрі на Подолі. На телебаченні він став відомим як ведучий ранкових шоу: "Підйом"на Новому каналі, "Ранкові курасани" на ТВі, "Ранок з Україною" на телеканалі Україна та "Доброго ранку, Країно" на UA: Перший. Також він працював ведучим на каналі 112-Україна та телеканалі "Київ", де й досі знімається.