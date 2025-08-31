Подробиці він розкрив в новому інтерв'ю Мирославі Мандзюк. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал журналістки.

Соломка зазначив, що має кілька хронічних захворювань, через які не може служити. Зокрема, у 2017 році йому діагностували новоутворення головного мозку і він досі перебуває на терапії.

Я зранку і ввечері приймаю препарати, без яких я не можу жити, і ці препарати відповідно до медичних протоколів мені видає безплатно держава,

– розповів ведучий.

Що відомо про В'ячеслава Соломку?