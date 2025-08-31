З цієї нагоди телеведучий зворушливо звернувся до Катерини й показав, який вигляд вони мали у день весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.

Так, шоумен подякував Катерині за всі роки разом і за їхніх трьох дітей. Також він зізнався, що сповнений надії на довге спільне майбутнє.

10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною – гігабайти спогадів. Попереду – надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят – чудовий доробок за 10 років спільного танцю. Кохаю. Ціную і дякую! Танцюємо далі,

– написав Сергій Притула і додав до цієї публікації архівні кадри з їхнього з Катериною весілля.

Що відомо про стосунки Сергія Притули та Катерини Сопельник?