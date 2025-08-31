Крім того, розсекретила ім'я малюка та розповіла, як пройшли пологи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гасанової.

Так, з'ясувалося, що Ельвіра вдруге стала мамою 30 серпня. Новонароджений важить 5 кілограмів 100 грам і має зріст 60 сантиметрів.

Малюка назвали Даміров Давід Ехтірам огли.

В інстаграм-сторіс дизайнерка зазначила, що її пологи пройшли швидко й чудово.



Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ельвіру з народженням сина привітало чимало українських зірок. Серед них – Джамала, Юлія Саніна, дружина Дмитра Монатіка, Григорій Решетнік, Анатолій Анатоліч та багато інших.

Українські зірки привітали Ельвіру Гасанову з народженням сина / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про Ельвіру Гасанову?