За словами самої моделі, Гейлі Бібер особисто обрала її для участі в кампанії, пише Show 24.

Для зйомок запросили Анну Горяйнову – 25-річну росіянку, яка раніше співпрацювала з Zara.

Продюсери сказали мені, що Гейлі знайшла мене в соцмережах і передала команді: "Класна дівчина, давайте її знімемо",

– розповіла модель в інтерв'ю.

Горяйнова також зазначила, що її попередні роботи надихнули команду: багато референсів для зйомок брали прямо з її акаунта в соцмережах.







Росіянка Аня Горяйнова стала обличчям нової кампанії Rhode / Скриншот з інстаграму

У коментарях в соцмережах користувачі активно висловлюють обурення через те, що обличчям рекламної кампанії стала російська модель. На їхню думку, це виглядає як підтримка Росії під час війни. Люди наголошують, що гроші, виплачені моделі, можуть частково потрапляти до бюджету Росії через податки. Через це чимало користувачів закликають до бойкоту Rhode та відмови від покупок продукції бренду.

Бренд Rhode розкритикували через те, що вони співпрацювали з російською моделлю / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про бренд Rhode?