Своїми вбраннями публіку вразили Гайді Клум, Майлі Сайрус, Джастін Бібер та інші знаменитості. Модне видання InStyle зібрало найефектніші образи зірок.

До теми У "голій" бордовій сукні: Чаппелл Роан влаштувала фурор на червоній доріжці Греммі

Біллі Айліш

Співачка поєднала чорний оверсайз-бомбер із сорочкою, краваткою та білою накидкою. Чорна спідниця, білі гольфи з підв'язками, підбори та мініатюрна сумка завершили її стильний образ.

Гайді Клум

Німецька супермодель та акторка, яка любить експериментувати зі стилем, з'явилася на червоному хіднику в тілесній латексній сукні без бретелей, яка схожа на другий шар шкіри. Образ довершували колечка та підбори в тон плаття. Кадри з Греммі-2026 зірка вже опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Майлі Сайрус

Виконавиця одягнула шкіряну мотокуртку з поясом, об'ємні штани та білу сорочку. Цей чорно-білий look від Celine доповнила велика золота брошка з ініціалами співаки M.C, підбори та рукавички.

Karol G

Колумбійська співачка вийшла на публіку у прозорій сукні від Paolo Sebastian з ніжно блакитним мереживом і шлейфом з китицями. Вона доповнила образ підборами Gianvito Rossi та ювелірними прикрасами Jacob & Co.

Леді Гага

Знаменитість вразила кутюрною сукнею від паризького бренду Matières Fécales з чорним пір'ям, високим коміром та довгим шлейфом.

Теяна Тейлор

Виконавиця одягнула блискучу сукню від Tom Ford, створену з асиметричним вирізом, який ідеально підкреслював її прес. Образ доповнили прикраси з колекції HardWare від Tiffany & Co.

Сабріна Карпентер

Артистка вразила публіку бохо-сукнею від Valentino. Біле вбрання прикрашали вишиті перлинами квіти, прозора накидка та спідниця з рюшами.

На церемонію нагородження Греммі-2026 також завітав Джастін Бібер разом із дружиною Хейлі. Вони обрали total black образи: співак одягнув чорний костюм від Balenciaga і кольє з 100-каратним діамантом від Lorraine Schwartz, а Хейлі – чорну сукню без бретелей від Alaïa з прозорими вставками на ногах. Її образ доповнювали срібне кольє з 30-каратним грушоподібним діамантом, сережки на 20 каратів та кільце на 12 каратів, також від Lorraine Schwartz. Це була перша поява пари на червоній доріжці Греммі з 2022 року, як зазначило видання GRAND PINNACLE TRIBUNE.

Які цікаві образи були в чоловіків на Греммі-2026?

Співак Bad Bunny одягнув чоловічий костюм від французького дому моди Schiaparelli з великими плечима та корсетом на талії. Його доповнила біла сорочка, чорний метелик, прикраси Cartier та чорне взуття.

Американський артист Sombr на червону доріжку одягнув костюм з червоних і сріблястих паєток від Valentino. До цього вбрання він додав золотисту мереживну сорочку та взуття зі стразами.

Репер Shaboozey обрав стиль cowboycore: чорний смокінг і жилет від Bode чоловік поєднав із білою сорочкою, великим поясом і темними джинсами з потертостями.

До речі, напередодні наша редакція також писала про стильні образи зірок на церемонії нагородження "Золотий глобус-2026".