Предполагали, раз супруги развелись, то, вероятно, будут делить общее имущество и точно не будут жить под одной крышей. Однако Камалия несколько поразила признанием, где сейчас живет ее бывший муж, пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".

Оказалось, что несмотря на историю с разводом, Камалия с детьми и Захуром продолжают жить под одной крышей. Как рассказала артистка, их дочери-близнецы – Мирабелла и Арабелла, вернулись в Украину, поэтому они приняли решение, чтобы все жили в одном доме. Исполнительница говорит, что такой формат помог сохранить стабильность для детей.

Живем все вместе: дети, Захур, я. Да, комфортно. Это наше общее решение. У нас общие дети, их надо воспитывать. Они переехали и пошли здесь в школу в сентябре. Я более спокойная стала,

– отметила артистка.

Камалия также поделилась суммами, которые тратит на дочерей. На двух девушек в год ориентировочно получается 100 тысяч евро. И это только базовые потребности.

В год 50 тыс. евро на одного ребенка. Это только обучение, плюс питание, одежда. Они знают слово "нет", но папа всегда покупает новый телефон,

– поделилась певица.

Знаменитость даже вспомнила курьезный случай во время шопинга. Она призналась, что Захур контролирует семейный бюджет, и однажды во время покупок девушки потратили 250 тысяч гривен. Бизнесмен позвонил и сказал, что "сейчас заблокирует карточку".

Летом Камалия в программе "По домам" показала свой роскошный дом. Сегодня стоимость такого имущества ориентировочно оценивается в 15 миллионов долларов.

Что известно о разводе Камалии и Захура?