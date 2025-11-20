В 1972 году в жизни Джо Байдена произошло страшное событие – в автокатастрофе за несколько дней до Рождества погибли его жена Нелия с годовалой дочерью Наоми, а двое сыновей – Бо и Хантер, провели несколько месяцев в больнице из-за тяжелых травм. Только через три года после трагедии политик нашел в себе силы, чтобы двигаться дальше и строить личную жизнь. И вдруг на его пути встретилась Джилл, которая стала любовью всей жизни, пишет 24 Канал.

Может заинтересовать Дважды женился: что известно о личной жизни Кирилла Буданова

История любви Джо и Джилл Байденов

Байден познакомился со студенткой Делаварского университета, которая моложе его на 9 лет. На тот момент Джилл была замужем, однако мужчина влюбился в девушку чуть ли не с первого взгляда. Байден вспоминал, что именно она дала понять, что "его семья снова может быть полной".

И Джилл таки решилась принять приглашение на свидание. Так между ними завязались серьезные отношения. Джо допоздна работал, а девушка заботилась о сыновьях любимого. Готовила есть, забирала из школы, однако аж четыре раза отказывала избраннику в предложении стать его женой.

Джилл и Джо Байдены / Фото из Википедии

Такая реакция любимой Байдена была из-за ее страха несчастливого брака и нежелания отказываться от карьеры.

Уже в 1977 году пара поженилась в часовне Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Через четыре года у них родилась дочь Эшли.

Джо Байден с дочерью / Фото Getty Images

В 1989 году судьба испытала супругов на прочность. Тогда Джо был в критическом состоянии из-за двух аневризм головного мозга и тромбоэмболии легочной артерии.

Джилл и Джо Байдены в 1987 году / Фото Getty Images

Тогда дети впервые увидели, когда их мать плакала, ведь она всегда была сильной.

Но врачи все сделали для того, чтобы спасти будущего президента, а любимая помогла восстановиться. Уже в 2007 году Джилл защитила диссертацию и получила степень в области образования. Через год Байден стал вице-президентом Барака Обамы.

Но в 2015 году беда снова постучала в двери семьи. Тогда от рака мозга умер их сын Бо. Это событие стало настоящей трагедией.

Моя жизнь изменилась в один миг. Все время его болезни я искренне верила, что он будет жить, вплоть до того момента, когда он закрыл глаза,

– писала в мемуарах Джилл.

Женщина также всегда становилась на защиту Хантера, которого обвиняли в незаконном владении оружием во время зависимости от наркотиков и в уклонении от уплаты налогов.

В 2020 году Байден решил баллотироваться на пост президента США. Жена поддержала мужа в его желании и вступила в совместную борьбу.

Джилл достойно проявила себя в роли первой леди страны, не поддавалась на провокации, и даже продолжала проверять работы учеников в Белом доме.

Пара вместе уже почти 50 лет. Они до сих пор продолжают отправлять друг другу милые сообщения, флиртуют на публике и не устают говорить о своей любви.

Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images

В этом году в семье президента США Джо Байдена родился первый правнук, которого назвали Уильямом Бренноном Нилом IV.